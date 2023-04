Adriana Barrientos se confiesa tras encuentro con artista urbano: “Estuvo toda la noche pendiente de mí”

Adriana Barrientos vuelve a llamar la atención del mundo de la farándula tras mostrarse abiertamente junto al artista urbano Ben Bulgari, quienes tuvieron una romántica salida durante el fin de semana.

Según los detalles entregados por la misma modelo, el músico la invitó al cumpleaños de otro exponente del género urbano, Pablo Chill-E, en donde claramente los grabaron bastante acaramelados y comenzaron los rumores de un supuesto romance.

En este contexto, es donde “La Leona” se sinceró sobre esta salida en una conversación LUN, en donde contó la firme sobre si Bulgari sería su nuevo galán. “No, para nada. Lo pasamos súper bien, pero nada romántico, sino que en una onda hermanable”, aclaró de entrada.

Asimismo, aseguró que su “amor platónico” es Pablo Chill-E, pero que lo encuentra muy joven para ella. Aunque “si tuviera 20 años menos sería su polola, jajaja”, juró.

Sobre la cita

Con respecto al encuentro con Ben, la panelista de Zona Latina contó que el artista la pasó a buscar en su Porsche, “estuvo toda la noche pendiente de mí y si yo quería una copa de espumante, él me la traía, así de amoroso. Luego fue a dejarme a mi casa”, recordó.

Por su parte, Bulgari también se refirió al encuentro con Adriana y reveló que se conocieron a través de Instagram, cuando ella le escribió tras aparecer en un viral de un youtuber venezolano.

Posteriormente, él tomó la iniciativa y la invitó al evento de Pablito, pero “se dieron cuenta que andaba conmigo y comenzaron a especular”.

Finalmente, Ben aclaró que con Adriana son solo amigos: “Es muy guapa y además, una linda persona (...) Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra opción”, cerró el músico.