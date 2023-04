Andrés García dejó a su hija fuera de la herencia pero ella lo recordó con amor tras su muerte

Andrés García falleció este 4 de abril a los 81 años tras un largo tiempo batallando con graves problemas de salud. El primer actor padecía una cirrosis hepática, además de fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que le trajeron varias complicaciones.

A través de la cuenta oficial de Youtube, su esposa Margarita Portillo publicaba actualizaciones para los fans y aunque siempre señaló que los médicos estaban haciendo lo posible por mantenerlo estable, el actor advirtió en varias ocasiones que “su fin estaba cerca” pues cada vez se sentía más débil y enfermo.

“El doctor me informó que lo veía bien, esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado. Esto hace que esté muy consciente de su situación, y le genera ansiedad, pero está estable (…). Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”, dijo Portillo hace apenas unos días en un video.

Tras dar a conocer de su fallecimiento, figuras del espectáculo reaccionaron, incluyendo a Anahí y Roberto Palazuelos, quienes eran muy cercanos a él.

De forma inesperada, su hija Andrea, publicó un emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Andrea García compartió un mensaje con el que dio el último adiós a su padre.

Lejos de guardarle rencor por los enfrentamientos que tuvieron en el pasado, Andrea subió una fotografía donde se ve el mar de Acapulco en el estado de Guerrero, lugar en el que su padre pasó sus últimos años de vida.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba, descanza en paz papá. Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”, se lee en la publicación.

El testamento de Andrés García

Según se reveló en 2022, el actor habría repartido sus bienes entre sus exesposas Margarita Portillo y Sandra Vale, su hermana Rosa María García, sus hijos Andrés y Leonardo García y su gran amigo Roberto Palazuelos quien será el albacea. En un principio se manejó que el llamado Diamante negro obtendría un 50 % de su fortuna sin embargo, Andrés aclaró que sólo será un 20%.

Lo que causó gran sorpresa fue que Andrea García, su única hija reconocida, no había sido mencionada. Al ser cuestionado sobre esto, el actor reveló que estaban distanciados desde hace tiempo. “Es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”, dijo en ese entonces.

García dijo que él se alejó de ella después ya que supuestamente estaba relacionada con la mafia negra, pero ella lo señaló por presunto abuso sexual.

“Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pend…”, declaró. Y posteriormente reveló qué fue lo que su hija le reclamó: “Que yo la había violado desde chiquita, ¿Cómo crees? Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend…, por eso, para mí ella ni siquiera existe”, externó Andrés García.