Aunque tiene novio, Anuel le mandó indirecta a Karol G y aseguran que aún la ama y la quiere recuperar

Anuel AA ya terminó su relación con Yailin La Más Viral, con quien se casó el año pasado y tuvo una hija a inicios de marzo, de nombre Cattleya.

Hace unos días el cantante reconoció que tuvo una hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, luego que la negó, y escribió un extenso mensaje en el que además pedía disculpas.

“No puedo, ni dejare ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE COMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA 🤨 ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN”, fue el mensaje de Anuel.

Pero, además habló de Yailin y Karol G, y muchos aseguran que dejó en evidencia que aún la ama y quiere recuperarla.

Anuel y la indirecta que le envió a Karol G, por la que dicen que aun la quiere

En el texto en el que Anuel habló de su hija no reconocida, también mencionó a sus ex, pero hubo algo que llamó la atención de los fans.

Y es que se refirió a Yailin como su “ex pareja”, pero a Karol G sí la mencionó por su nombre, y aclaró que nunca le fue infiel.

“TAMBIÉN Q ESO FUE CUANDO YO NO CONOCÍA A MI EX PAREJA Y NOOO NO ESTABA CON KAROL TAMPOCOO YA CASI UN AÑO ENTERO SOLTERO Y DIJO Q LLEVABA CONMIGO 9 o 10 MESES DE NOVIA O DE MUJER MIA CUANDO EN REALIDAD 8 meses Llevaba yo CON MI PAREJA ACTUAL EN AQUEL ENTONCES Y LOS TIEMPOS NUNCA CRUZARON COMO dijo”, dijo Anuel.

Muchos notaron que de la madre de su otra hija no dijo nombre, solo dejó un espacio y a Yailin la mencionó como su expareja, pero a Karol fue la única que nombró, y por eso dicen que es a la única que ha amado realmente.

“Como se ve que Karol es a la única que ama”, “OMG solo nombró a Karol, a las otras solo las trató como las ex”, “es que él sabe quién es la que manda en su corazón”, “se nota que aún ama a Karol y no me extrañaría que la recuperara”, y “solo nombró a la que él quiere y esa es Karol, duélale a quien le duela”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Ahora que Anuel está soltero puede que quiera recuperar a Karol G, pues se sabe que ella le tiene un gran aprecio, pero los fans dudan que ella quiera volver con él después de todo lo que ha pasado.