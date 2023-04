Daniela Aránguiz reacciona al tatuaje que se tapó Jorge Valdivia: “Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto”

Esta semana se supo que Jorge Valdivia se tapó el tatuaje donde tenía escrito “Daniela”, en honor a Daniela Aránguiz, su aún esposa de forma legal, pero de quien está separado desde el año pasado. Y ahora la influencer reaccionó a esto...y muy a su estilo.

Aránguiz precisó que ella hizo algo similar. “Yo tenía el nombre de Jorge acá, pero como mi hijo se llama Jorge, escribí Agus arriba y es como borrárselo”, refiriéndose al nombre de su hija.

LEE MÁS: No quedó ni rastros: Jorge Valdivia se tapó tatuaje con el nombre de Daniela Aránguiz

En declaraciones recogidas por Página 7, Aránguiz afirmó además que “encuentro que estar con el nombre de tu pareja, o de alguien que fue significativo en tu vida, y estar con otras mujeres, encuentro nada que ver, así que me hizo un favor. Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto”.

Respecto al ojo que se tatuó Valdivia sobre el nombre y de las especulaciones sobre a quién corresponde, la panelista de “Zona de Estrellas”, afirmó que “yo le dije a mi exmarido que nunca más me iba a poder ver a los ojos, así que si se lo tatuó y llega a ser mío o no, me parece muchísimo, bonito le quedó, felicitaciones a la tatuadora”.