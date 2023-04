“Estoy pal hoyo…”: Naya Fácil se refirió a investigación del SII contra influencers

La influencer Naya Fácil respondió con ironía a la investigación que el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que está realizando con un centenar de youtuber y jóvenes populares en redes sociales, quienes facturan más que Shakira con la publicidad y eventos que realizan en redes, pero sin emitir boletas de ningún tipo, consignó La Hora.

Debido a esto, la joven, quien tiene casi 800 mil seguidores en Instagram, se refirió a la posibilidad que ella sea una de las personas investigadas por evasión tributaria, consultando si en caso de tener que pagar lo puede hacer a través de canjes o subiendo historias en su red social, tal como lo hace con las cuentas de emprendedores.

«Estamos hasta el loly perrito (…) Ojalá que yo no sea ninguna de las investigadas. Yo no puedo ser de las investigadas. Vengo saliendo de problemas. Ustedes no me creen, pero los problemas me siguen a mí», confesó Naya Fácil.

La joven reconoció haber recibido diversos mensajes, pero ninguno de ellos del SII. Por lo que afrontó el tema con una particular reflexión. “No saben cuántas llamadas he hecho. Estoy pal hoyo… ¿Harán canje los del Servicio de Impuestos Internos? Si quieren los subo a las historias, jeje”, bromeó.

Según informó el ente fiscalizador, en primera instancia contactarán a los involucrados para realizar las respectivas auditorías y los resultados los entregarán el segundo semestre de este año.

La investigación tiene como objetivo fiscalizar el ingreso de dinero por publicidad en sus redes sociales. Lo que se realizaría a través de plataformas como Twitch, TikTok y OnlyFans entre otros. Montos que deberán se declarados en la Operación Renta.

Actualmente, son 141 los influencer nacionales que están en la mira de Servicio de Impuestos Internos.

En conversación con Ciudadano ADN, Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII, explicó que “todas las plataformas tienen mecanismos diferentes, pero nosotros nos concentramos en Twitch, Only Fans, Instagram y Tiktok. En cada una de estas, vimos cómo funcionaban y de qué forma los influencers obtenían ingresos”, agregó.

“Lo que estamos fiscalizando especialmente es el impuesto a la renta. Podríamos encontrarnos durante el proceso de fiscalización que uno de estos influencers tenga una empresa, esté prestando servicio, por lo cual también tenga que pagar IVA. Pero el punto de origen es el impuesto a la renta”.

Respecto al canje, explicó que “va a depender de la forma en que lo recibe el influencer. Si es en pago, debería estimarse cuál es el valor comercial de ese producto y considerarlo un ingreso”, aseveró.