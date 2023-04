Estrenan tráiler de Barbie: esto es lo que debes saber de la cinta protagonizada por Margot Robbie

Después de muchas expectativas en redes sociales, Warner Bros. Pictures, finalmente reveló el primer tráiler oficial de ‘Barbie’, una cinta que muchos esperan, pero al mismo tiempo desconocen de qué tratará.

En el clip de 2 minutos se puede observar que la cinta, dirigida por Greta Gerwig, será una sátira del mundo que pretende ‘retratar’ la popular muñeca.

En el tráiler se puede observar un particular diálogo entre Kent y Barbie que se desarrolla de la siguiente manera:

Kent: Pensé que podría quedarme esta noche

Pensé que podría quedarme esta noche Barbie: ¿Por qué?

¿Por qué? Kent: Porque somos novios.

Porque somos novios. Barbie: ¿Para hacer qué?

¿Para hacer qué? Kent: En realidad, no estoy seguro.

Si tienes dudas sobre lo que puedes encontrar en esta cinta, sigue leyendo que encontrarás detalles para comprender esta película que se estrena en el mes de julio.

Detalles de Barbie

En una entrevista con Variety, Will Ferrel señaló lo siguiente: : “Es un amoroso homenaje a una marca y, al mismo tiempo, no podría ser más satírica: solo una asombrosa observación sobre el patriarcado masculino en la sociedad y por qué se critica a Barbie, y, sin embargo [también] sobre por qué cada niña quiere jugar con Barbie.”.

La cinta ya tuvo su primera función de prueba, generando críticas positivas entre los asistentes.

“Vi Barbie. Me encantó. Va a ser una película masiva. Ferozmente feminista y volcánicamente histérica. Muy llamativa y brillante. Ganarán Oscar por Vestuario y Diseño, son deliciosos. Deconstruye la iconografía feminista de Barbie y la recontextualiza para una nueva generación. Crea fuertes comentarios y yuxtaposición. Como se trata de Gerwig, hay un gran corazón en el centro. Margot interpreta a Barbie con acento del Valle, con interés y agencia, mientras cuestiona su posición en Barbieland y choca con Ken sobre el patriarcado. Gosling es sobresaliente como Ken, quizás su mejor actuación. Es un gran ladrón de escenas y puede cantar y bailar. Probablemente lo nominarán al Oscar. Will Ferrell no ha sido tan divertido en años, interpreta a un CEO superficial y performativo de Mattel. Otros destacados incluyen a Rhea Pearlman y Michael Cera”, escribió una de las fuentes de World of Reel acerca de la cinta.

El elenco de la película incluye a Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya y Jamie Demetriou.

La dirección de la película estará a cargo de Greta Gerwig, quien realizó el guion junto a Noah Baumbach. Barbie es una coproducción de Mattel Films, Heyday Films y Robbie’s LuckyChap Entertainment con Tom Ackerley.