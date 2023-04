Francisco Dañobeitía adelanta final de “La Ley de Baltazar”: “Podemos esperar una carga emotiva importante”

“La Ley de Baltazar” está entrando de lleno en su final y es ahora de que sus protagonistas adelanten en algo qué es lo que se viene. Es lo que hizo el actor Francisco Dañobeitía, quien interpreta a Lucas, hijo de Baltazar y Margarita, que llegó a Cochamó a encontrarlos, tras ser adoptado.

Dañobeitía conversó con Fotech e hizo una comparación de su personaje con su propia vida. Precisó que “de cierta manera” le costó interpretar a Lucas “porque yo también tuve un núcleo familiar pequeño. De hecho, todo mi lado paterno lo conocí desde los 17 años, entonces tengo ahí algo similar. Obviamente muy distinto porque no tiene nada que ver con la adopción, pero sí con el desconocimiento”.

“Me acerqué por primera vez con el lado paterno cuando yo tenía casi 18 años, entonces hay una cosa ahí que puedo llegar a comprender de cierta forma. No me costó interpretarlo desde el lugar emocional, me costó más darle carne y darle fuerza y darle peso al hecho de que sea un personaje tan noble. Lograr encontrar la verdad en esa nobleza fue la misión o el reto”, precisó.

El final de la teleserie

Dañobeitía fue consultado por el final del culebrón y sólo se limitó a decir que “podemos esperar una carga emotiva importante, eso es lo que puedo adelantar. Se viene mucha emotividad, va a tocar el corazón de la gente que lo vea, de los televidentes”.