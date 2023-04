“Los dos sufrimos abusos”: Juanfra Matamala y Geraldine Muñoz protagonizaron emotivo momento tras presentación en “Aquí se baila”

Durante el último capítulo de “Aquí se baila”, Juanfra Matamala y Geraldine Muñoz fueron protagonistas de un emotivo momento tras terminar su presentación en el duelo de eliminación con Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra.

Recordemos que el estelar cambió las reglas del juego, por ende los exchicos “Rojo” eligieron enfrentarse a sus compañeros con una versión de la canción “Malo” de Bebe, en la cual recrearon una relación de pareja abusiva.

Posteriormente, tras el término de su interpretación, Geraldine terminó llorando en el escenario tras sentirse identificada con las palabras del tema.

“En lo personal, trabajar este tipo de temas es súper delicado. Siempre me muestro muy alegre, pero siento que para llegar a transmitir esto hay que concentrarse y uso mucho la memoria emotiva”, comentó la bailarina.

“Recordé muchas situaciones que pasé y nada, me sentí feliz con lo que pasó. Hace mucho tiempo que no sentía de nuevo esa conexión bailando y espero que les haya llegado y que se entienda el mensaje”, agregó.

“No estás solo”

Por su parte, Matamala explicó que: “Me identifico mucho con Geraldine. Lamentablemente, los dos sufrimos abusos en nuestras relaciones pasadas”.

“Esto es lo lindo que tiene el baile, de poder decir, chao, ya no me haces daño, tú no eres nada en mi vida, me hiciste daño y ahora yo soy mejor por mí. Agradezco este espacio para poder soltar, dar vuelta la página (...) tenemos gente maravillosa, un escenario maravilloso, tenemos la oportunidad de hacer lo que amamos y no vamos a volver a permitir nunca en la vida que alguien nos haga daño”, aseguró el bailarín.

Para terminar, JuanFra le mandó un mensaje a las personas que están pasando por una situación similar: “Así que si tú en la casa te sientes como nosotros, no estás solo, no estás sola, tienes gente a tu alrededor, búscalos”.

Tras la impecable presentación, los bailarines se llevaron los halagos del jurado, quienes destacaron la entrega, furia y pasión y terminaron ganando el duelo.