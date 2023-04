“No puedes ser tan descarada”: Jordi Castell reveló íntima historia sobre amiga “híper conocida”

En el último programa de “Tal Cual”, Jordi Castell se fue de tarro y reveló una infidencia de una amiga cercana a él que trabaja en el medio. Sin decir nombres, él habló sobre las andanzas extramaritales de una importante mujer de la televisión.

El fotógrafo contó desde la confianza y el respeto, que el marido de su amiga siempre le ha soportado sus aventuras fuera del matrimonio. “Él le aguanta que ella se pierda porque se pierde una tarde, la ha pillado muchas veces. Es una relación abierta para un solo lado”, señaló.

“Yo tengo entendido que él en algún minuto se pegó una repasada con alguien en su oficina, y a ella por supuesto le hirvió los celos. Le dije ‘ya hueona, no puedes ser tan descarada, te has cagado a tu marido toda la vida’”, agregó Jordi, quien afirmó que no la juzgaba ya que valoraba que asumió sus romances.

“No la puedo nombrar”

Posteriormente, sobre su amiga quien estaría considerando si se separa o no, según lo insinuado por Jordi, él señaló que: “no la puedo nombrar porque es híper mega conocida de la televisión...”.

El fotógrafo aseguró que su cercana es más conocida que él y Viñuela juntos. El animador de “Tal Cual” empezó a tirar pistas sobre la posible identidad, y terminó siendo parado por Castell, “no me hagas porque acuérdate que soy sanguchito de palta y me puedo mandar una caga” sentenció.