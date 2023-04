¿Otro descolgado de Mega?: Rodrigo Sepúlveda habría desmentido rumor sobre cambio de canal

Una sabrosa copucha ha surgido en horas recientes acerca de uno de los rostros más emblemáticos de las noticias de Mega. El “correo de las brujas” sugiere que Rodrigo Sepúlveda estaría negociando con para abandonar Mega para integrarse a Canal 13, según recoge Glamorama.

“Va sonando ya hace dos o tres meses que Rodrigo Sepúlveda estaría siendo tentado por Canal 13 para llegar a una nueva señal de T13 (el nuevo canal de noticias)″, planteó el periodista Rodrigo Candia en “Zona de Estrellas”, programa de Zona Latina.

El rumor fue abordado en el espacio de espectáculos y fue la panelista Daniela Aránguiz quien añadió un dato que alimentó las especulaciones. “Yo lo vi. Lo vi en el cafecito que está en el patio (de Canal 13), sentado ahí tomándose un café”, aseguró la Dani.

“Ayer. Yo hice un especial para el programa de Sergio Lagos (’Aquí se Baila’) por lo que me pasó en la costilla. Y ayer lo vi. Estaba con un hombre tomándose un café. Y te digo una cosa, me encanta este hombre, lo encuentro directo, seco para lo que él hace”, señaló Aránguiz.

En tanto, Manu González fue más allá. “Canal 13 estaría pensando descabezar Mega, porque ya se llevó a Repenning, a Priscilla, a Michelle Adam, a la Sole Onetto, y ahora Sepúlveda...”, indicó el periodista.

Sepúlveda desmiente el rumor

No obstante, fue el propio Rodrigo Sepúlveda quien habría desmentido taxativamente estos rumores. Pero sus palabras no satisficieron del todo a los panelistas de “Zona de Estrellas”.

“Hablamos con Sepúlveda y él me dice ‘me han preguntado muchísimo este tema. Usted sabe que, cualquier tema, llama a la Fran’, que es la encargada de comunicaciones. En verdad no me dijo nada”, manifestó Pablo Candia.

“A la Cami también le respondió, pero le puso otra cosa, le dijo: ‘yo sigo en Mega, el rumor está desmentido’”, sentenció el comunicador.

“Ahí lo desmiente categóricamente”, opinó, por su parte, Hugo Valencia, periodista que también integra el panel.

Pese a esos desmentidos, Cecilia Gutierrez insistió en que, de todas formas, “un dato relevante es que la Dani lo vio en Canal 13″.