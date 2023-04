“Quedarás vestida y alborotada”, Georgina sueña con casarse, pero Cristiano no le da el anillo y se burlan

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo, que, aunque han atravesado momentos difíciles, siguen juntos.

La pareja ha formado una hermosa familia con sus cinco hijos, Bella, Alana, Eva, Mateo, y Cristiano Jr., y por supuesto el bebé que falleció, el gemelo de Bella al que recuerdan siempre.

Muchos se preguntan por qué no se han casado y de hecho, fue un problema al principio de su mudanza a Arabia Saudita, pues allí no puede vivir una pareja que no se ha casado.

Pero, la realidad es que Georgina sí sueña con ese momento, con casarse con el hombre de su vida, pero a 6 años de relación y tantos hijos, el futbolista aún no le da el anillo.

Georgina Rodríguez se decepciona de Cristiano Ronaldo y se resigna a que no le dará el anillo

Georgina Rodríguez se mostró decepcionada en uno de los capítulos de su reality Soy Georgina, y se resignó a que Cristiano no le pedirá matrimonio, al menos no lo ha hecho aún.

En uno de los capítulos, la modelo aseguró que algún día llegará el momento en el que él le pida matrimonio, mostrándose triste y un poco decepcionada.

“He de decir que más casada no puedo estar. Que Dios me casó con Cristiano que es lo que verdaderamente me importa, el que nos protege y nos mantiene unidos. Y bueno la fiesta ya llegará algún día”, dijo la joven.

Sin embargo, ha causado burlas y críticas en redes, pues aseguran que él solo la usa para que se encargue de sus hijos y no la quiere de verdad, por eso no le pide matrimonio.

“Soy la única que cree que son pura pantalla, y que Cristiano a lo mejor es gay o bisexual, y por eso no termina de casarse con ella?”, “ni con la ley islámica de por medio Cristiano quiso casarse. Siuuu”, “pobre Georgina, se ve que él solo la usa para que esté pendiente de los hijos y ya”, “ay pobrecita jaja quiere casarse para aprovecharse más de su fortuna pero no mi ciela, él es inteligente”, y “vestida y alborotada te quedarás jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La modelo ha expresado en varias oportunidades que quiere casarse con Cristiano, pero hasta ahora, él no se lo ha pedido.

Sin embargo, los dos han dejado claro que eso no les hace falta para saber que su amor es real, pues son una hermosa familia y se aman de verdad.