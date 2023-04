¿Se burla y la controla? Los desplantes de Piqué a Clara Chía que muestran no ha cambiado

No solo es el parecido físico, el que existe entre Shakira y Clara Chía Martí, pues tal, parece que Gerard Piqué trata de la misma forma a sus parejas, haciendo que evadan a la prensa y muestren un semblante ‘enojado’.

Aunque muchos destacan la cabellera rubia y rizada de ambas, además de las facciones redondeadas de su rostro con algunos de sus looks que ocupan la misma paleta de colores, son las actitudes del futbolista las que destacan con sus parejas, pues en su momento, fotoperiodistas lo catalogaron como una persona mimada y despreocupada de la vida gracias a la fortuna con la que nació.

Es importante recordar que el futbolista creció bajo el seno de una familia adinerada, tradicional y muy unida, hecho que provocaría el desacuerdo de su relación con la colombiana, por no ser española.

Sus ambiciones en algún momento estuvieron centradas en presidir el Barça, con aspiraciones que iban mucho más lejos que ser solo un entrenador del club que dio tanto a su familia y a él mismo, alzando dos copas europeas.

Gerard Piqué ¿Es el futbolista el problema de que sus relaciones se fracturen?

Las similitudes entre Clara Chía y Shakira van más allá de lo físico, pues es la actitud que muestran con Gerard Piqué lo que las vuelve más cercanas, casi idénticas, manteniéndose siempre detrás de él y con una actitud sumisa que ha sido captada por los medios de comunicación españoles que durante mucho tiempo los siguieron.

A la rata de @3gerardpique no le gustaba ver feliz a la patrona @shakira pic.twitter.com/wtyHIrViVw — SOMOS SHAKIFANS 🤖 (@SomosShakiFans) November 14, 2022

¿Se burla de las dos?

Varios usuarios destacaron una de las acciones que el futbolista español habría tenido con Clara Chía, esto sucedió cuando fueron captados mientras daban un paseo por las calles de Barcelona, mientras ella utilizaba un mono color gris de estilo formal con una gabardina negra, fueron perseguidos por la prensa de ese país. Mientras trataban de deshacerse de las cámaras y micrófonos, la novia de Piqué chocó con un anuncio en la calle, a lo que él habría reaccionado riéndose de ella.

Por otro lado, Shakira no se salvó de este tipo de actitudes, pues desde hace un tiempo el futbolista ya se burlaba de ella e incluso llegó a hacerla llorar, pero hay un video que muestra a la colombiana intentando sacarse una foto, pero no puede por el viento, desatando risas de Piqué. Esto no es todo, pues las últimas indirectas y burlas que hizo a la canción de la cantante con Bizarrap, exhibieron el ‘lado B’ del español.

Controlador y territorial

Hace un tiempo se dieron a conocer las actitudes controladoras y territoriales que tenía Piqué con Shakira, limitando su forma de vestir para los videos musicales y hasta como se llevaba la cantante con sus fans.

Mientras tanto, con Clara Chía Martí ha sucedido algo parecido, pues en sus últimas salidas se ha mostrado más reacio a que los medios se acerquen a ambos, esto luego de ocultarla detrás de un paraguas y manteniéndola siempre tras él a forma de escudo.

