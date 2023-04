¿Team Selena? Adele habría ignorado a Hailey Bieber y las Kardashian de forma “épica”

La cantante y actriz Selena Gómez es una de las artistas más querida y admirada en el mundo del espectáculo. A sus 30 años ha conquistado el planeta, pero también ha vivido experiencias traumáticas que la han hecho cada vez más fuerte, por lo que se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. En marzo se convirtió en la reina del Instagram al conseguir 400 millones de seguidores con una imagen genuina.

Sin maquillaje y mostrando toda su sencillez destronó a Kylie Jenner, quien tiene 385 millones de fans en la popular red social. Pero, la supuesta rivalidad entre ella no está relacionada con quién tiene más la red, sino porque, al parecer, la modelo se entrometió en la vida amorosa de Selena, cuando ella era novia del cantante Justin Bieber.

Se rumora que Jenner le enviaba fotos explícitas a Bieber, lo que puso fin a la amistad que ellas tenían. Esto enfureció a su hermana Kendall y le presentó a Hailey Baldwin al artista canadiense como venganza. Ellos se enamoraron, la pareja rompió definitivamente y luego Baldwin se casó con él.

Las burlas de ellas tres a Selena no han parado hasta ahora. La más reciente fue sobre sus cejas, pues Selena publicó un video en el admite que se pasó de alisado y mostró el resultado. Al día siguiente, Jenner y Hailey de mofaron.

¿Team Selena?

A finales de marzo, Adele realizó un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de su tour Weekends With Adele en el The Colosseum At Caesars Palace. A este asistieron Kylie Jenner, Kim Kardashian y Hailey Bieber. Como suele hacerlo, la cantante recorrió el lugar para compartir más de cerca con sus fanáticos, pero parece que en este momento ignoró a las modelos y todo quedó grabado en un video de un fan y fue divulgado.

Esto generó miles de comentarios en Instagram y Tik Tok, donde afirmaron que Adele no las soporta por la sororidad que tiene con Selena. En uno de los videos se ve que ella canta hacia el otro lado de donde estás las influencers, y se enfoca la cara de Kendall, quien presuntamente no daba crédito a lo que ocurría.

Sin embargo, todo fue desmentido cuando se difundió el mismo episodio, pero grabado desde otro ángulo, en donde se aprecia que la estrella saludó rápidamente con la mano a Kim antes de seguir caminando. Algunos internautas opinaron: “Ella es una profesional no va a andar metida en cuentos como estos ella vive su vida no la metan en estás habladurías”.

adele waving at Kim Kardashian pic.twitter.com/yAxfz8wm9J — juIia ❦ (@rosesforwIne) February 18, 2023

Este último material hecho por tierra esos comentarios, pues Adele fue captada junto a las hermanas, Kim Kardashian y Justin Bieber en el concierto de SZA que ofreció hace dos semanas. Además, es fans del reality show de las Kardashian e, incluso, ellas estaban planeando invitarla a su mansión cuando la intérprete de “Skyfall” se mudó a California, pero ella rechazó la invitación.