Aunque Ashton Kutcher y Mila no les dejarán herencia, esta es la vida de lujos que gozan sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia.

Los actores tienen dos hijos Wyatt de 8 años y Dimitri de 6, y aunque los aman mucho, tienen la mejor de las relaciones y les han dado la mejor crianza, los actores dejaron claro que no les dejarán herencia.

Y es que, aunque son famosos, exitosos y millonarios, quieren darles una lección a sus hijos, y que se labren ellos mismos su futuro, entendiendo que no tienen la vida asegurada.

“Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia”, dijo el actor en una entrevista.

Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan una buena vida, y es que los actores les dan todos los lujos que ellos quieren y necesitan.

La vida de lujos de los hijos de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Los hijos de Ashton Kutcher y Mila Kunis, Wyatt de 8 años y Dimitri de 6, son hermosos y tienen una vida llena de lujos.

Los pequeños viven en una lujosa mansión, donde tienen juguetes, piscina, y además, constantemente salen de paseo con sus padres a lugares excéntricos .

De hecho, recientemente la pareja se fue de vacaciones a Italia con sus hijos , y han disfrutado de unos lujosos días en este país tan espectacular.

A través de redes circulan algunas fotos que muestran a los actores con sus hijos tomándose fotos, y hasta dando un paseo en góndola en Venecia.

Ashton y Mila dejan claro que aunque no le dejarán herencia a sus hijos, no significa que no les den una vida de calidad, estudios, ni los apoyen cuando tengan algún proyecto, siempre que los vean esforzándose por lograr su propio futuro.