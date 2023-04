Desde adelgazar hasta blanquear famosas: las portadas de revista que mostraron lo peor

Karol G está molesta con la revista GQ luego de develar una portada en la que su cuerpo aparece completamente modificado digitalmente: “No me representa esa portada”, arremetió la cantante.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, aseveró Karol G.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mi, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (...) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, concluyó.

Me cuesta creer que el equipo de Karol G haya permitido esto.. pic.twitter.com/JI9Fg2KKRA — 💣 (@jcamiloorozco2) April 6, 2023

Desde siempre hemos definimos la belleza a través de las tallas y aunque por un momento parecía que el movimiento body positive estaba enalteciendo los cuerpos reales, terminó desviándose en muchos sentidos.

¿Las mujeres nunca seremos suficientes?

Otra vez (o nunca dejó de suceder) vemos mujeres cuyas curvas son desaparecidas para lucir cuerpos más torneados y “estéticos”, según los estándares de belleza. Mujeres sin marcas de acné, manchas, celulitis o estrías son protagonistas y no porque en la vida real carezcan de todos eso que se considera “imperfecto” sino porque son modificadas para “gustarle al público”.

La gente a menudo no se da cuenta de que el aspecto o la imagen de una persona que vemos en redes sociales puede ser manipulada y esto puede llevar al espectador a tener impresiones o expectativas irreales de sí mismos, pensando que para estar ahí, deben verse igual.

Como Karol G, muchas otras famosas han sido víctimas de modificaciones digitales y han dejado claro que no están dispuestas a aceptarlo.

Zendaya se veía completamente diferente en ‘Modeliste’.

La actriz posó para dicha revista en 2015, cuando se estaba comenzando a posicionar como una de las consentidas de Hollywood. Sin embargo, lejos de haber aplaudido esta gran oportunidad, terminó indignada por lo que le hicieron a su cuerpo. “He tenido una nueva sesión hoy y me he sorprendido cuando he visto que mis caderas y mi torso, propios de una chica de 19 años estaban bastante editados”, escribió en Instagram.

Zendaya slammed Modeliste magazine for shrinking her hips and thighs https://t.co/zgs1c6WAHo pic.twitter.com/6gr9dRMRZc — Page Six (@PageSix) October 21, 2015

“Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que se crean los ideales poco realistas de belleza que tenemos. Cualquiera que sepa quién soy, sabe que estoy a favor del amor sincero y puro. Así que me propuse enseñar la imagen real (lado derecho) y me encanta”.

La revista respondió publicando la imagen original y pidiendo una disculpa a Zendaya. “Modeliste aboga por una imagen corporal positiva, el amor propio y el empoderamiento de las mujeres”, escribió Amy McCabe, editora en jefe, en una carta abierta. “Todos somos hermosos y únicos a nuestra manera, y es a través de estas diferencias que nos convertimos en quienes somos como individuos”.

El cabello de Lupita Nyong’o fue un “problema” para Grazia UK

En 2017, la estrella de Wakanda Forever posó para la revista Grazia, luciendo su cabello al natural pero con un recogido. La edición optó por recortarle ese mechón rizado que sobresalía por su cuello, haciendo enfurecer a la actriz.

“Estoy decepcionada con que @graziauk me invitase a estar en su portada y, después, retocasen y me alisasen el pelo para que encajase con su noción de lo que es un pelo bonito”, escribió Nyong’o en Instagram. “Si me hubieran consultado, habría explicado que no puedo apoyar o condonar la omisión de lo que es mi herencia de nacimiento con la intención de que ellos apreciasen que sigue habiendo un largo camino en la lucha contra los prejuicios inconscientes contra la complexión y el pelo de las mujeres negras”.

La revista se disculpó con Lupita por haber alterado su imagen.

Yalitza Aparicio en ¡Hola!

Cuando la cinta Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón fue lanzada, Yalitza Aparicio se convirtió en toda una celebridad, acaparando las portadas de revista más importantes del país. Sin embargo, hubo una portada que causó gran indignación. La revista ¡Hola! en 2019 decidió que la actriz era “demasiado morena” y “bajita” por lo que modificó su cuerpo al grado de nisiquiera parecer ella.

Yali aparece con una larga melena y un vestido rojo con lo que se veía espectacular pero alargaron su estatura y adelgazaron su cintura, además de que aclararon su piel morena. Muchos no dudaron de alabar inmediatamente la belleza de Yalitza , alegando que no necesita tremendo Photoshop.