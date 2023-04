Joven brasileño causa furor en TikTok por ser el “gemelo perdido” de Pedro Pascal

Pedro Pascal es el actor del momento, luego de exitoso papel protagónico en la serie estrella de HBO, The Last Of Us, como Joel Miller, el chileno ha visto como su popularidad ha subido en los últimos meses a la par que cautiva a los internautas hasta el punto de apodarlo “papi de Internet”.

Pedro Pascal y su doble brasileño

Por eso mismo, una fanática del actor publicó en TikTok, el increíble parecido físico de uno de sus mejores amigos con Pedro Pascal, y el video no tardó en volverse viral en Internet.

La tiktoker, identificada como Dudalou, compartió un video en el que usaba fotos de Pedro Pascal para luego alternarlas con la de su amigo, quien también se llama Pedro, y hacía los mismos gestos del actor para demostrar el parecido.

El video se hizo viral en TikTok

El video se hizo viral rápidamente y consiguió más de 3 millones de reproducciones, sumado a más de 13 mil comentarios y alrededor de 617 mil me gustas. Internautas quedaron sorprendidos con el parecido del joven con el actor, incluso se refirieron al joven como la versión pequeña de Pedro.

“Me recuerda mucho al ‘look’ de Pedro Pascal en la serie de ‘Narcos’”, “Guapísimo, es igualito. Aunque claro, en una versión más joven”, “Debería llamarse Pedriño Pascaliño”, “¿Me están diciendo que el multiverso de Pedro Pascal existe?”, “Yo creo que es la versión brasileña de Joel de ‘The Last of Us’”, “Si no es con Pedro Pascal será con el brasileño entonces”; “Está igualito al chileno”, “Se parece mucho a Pedro Pascal, es como la versión joven de Javier Peña de ‘Narcos’”, “Tan lindo, sí se parece” o “Creo que Pedro Pascal tiene que darnos explicaciones, porque según él no tiene hijos, pero cómo justifican este parecido”, son algunos de los comentarios que recibió el video.