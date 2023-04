“No sé ni por dónde empezar este mensaje...”: Karol G furia con reconocida revista por retocarla con exceso de Photoshop

“No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”. Así parte el mensaje de la cantante colombiana Karol G, debido a su imagen en la primera página del medio, la cual dista según ella, de su realidad.

Precisó que “mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, sentenció.

Y no llama la atención de Karol G, quien siempre se ha caracterizado por mostrarse al natural y defender los distintos cuerpos femeninos.