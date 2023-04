Pancha Merino confesó que tiene deseos de volver a actuar: “Me he dado vuelta en la procrastinación”

En el último capítulo de “Tal Cual” discutieron en el panel sobre la procrastinación y las implicancias que ésta tiene en la vida de las personas. Pancha Merino se sinceró sobre un deseo en particular, el cual ha estado postergando y ha discutido con su life coach.

“En mi esencia, yo quería volver a actuar”, señaló la panelista. Su entrenadora de vida le dijo que se moviera para cumplir este deseo, que llamara a productoras, se contactaran con personas para volver a la actuación.

Su coach le preguntó si había hecho algo en pos de volver a actuar, Merino no había hecho nada, “procrastinando, no había llamado a nadie. Entonces, le escribo a un amigo, Juan Carlos Ascencio, y le digo: ‘oye amiguito, tengo hartas ganas de volver a actuar, ¿tú conoces gente de las producciones?’”, contó.

Su amigo fue a su rescate y le envió una lista extensa de nombres en la industria. “Yo no conozco a nadie de esta gente, o sea, nadie. No era la gente que estaba en mi época, y digo ‘uy, qué difícil’, y ahí dejé la lista. Procrastinando”, confesó Pancha.

“Otras cosas que me dan miedo...”

Días después, ella habló con una amiga que es continuista de las teleseries de Mega, y le comentó que quería volver a actuar y le habían pasado una lista con nombres. Su amiga le respondió: “Ay, si yo los conozco a todos, se los voy a comentar”. Pancha añadió que “pero ahí está, es con la única que me comuniqué y ahí lo procrastiné”.

“Otras cosas que me dan miedo es que si vuelvo a actuar, ¿qué hago con los niños todo el día? Me imagino en la época de las teleseries de lunes a sábado, de 8 am a 10 pm. ¿Cómo lo voy a hacer con ‘Tal Cual’?, con mi equipo, un montón de cosas”, agregó Merino.

“En una de esas les puede decir que hago algo cortito, ahí me he dado vuelta en la procrastinación y no he hecho nada”, cerró.