Rodrigo Villegas responde a supuesto desaire a Carlos Caszely tras Festival de Viña

Hace justo un mes atrás el exfutbolista Carlos Caszely contó en el programa “Te paso a buscar” de Canal 13 el supuesto desaire que le habría hecho el comediante Rodrigo Villegas, con quien realizaban un show de stand up comedy, antes que el humorista se presentara por primera vez en el Festival de Viña del Mar, el año 2017.

“El guatón era un psicólogo que me atendía por el penal y después fue a Viña y no me habló más. Se me agrandó”, disparó el exColo Colo al animador Francisco Saavedra, según consignó en aquella oportunidad Tiempo X.

“Guatón, ¿te acuerdas o no? ¿Cuándo actuábamos para 20 personas? Ahí partí y después me tiré solo”, agregó sobre el comediante, quien se subió por segunda al escenario de la Quinta Vergara, en la pasada edición número 62 del certamen viñamarino.

Villegas aclara polémica con Caszely

Debido a esto, el exMorandé con Compañía aclaró la polémica con el crack de Colo Colo, señalando que solo tiene cariño y buenas palabras para él, contó en conversación con Radio ADN.

“A Carlito lo quiero mucho, no tengo idea (porque se enojó) (…) Buena onda con Carlitos, a veces es medio cascarrabias, no sé si lo conocen, pero le mando un abrazo, lo estimo mucho y lo respeto”, sostuvo el comediante.

“(Caszely) es un grande”, cerró Rodrigo Villegas poniendo paños fríos a la polémica, consignó el citado medio.

Actualmente, Villegas se encuentra promocionado su nuevo espectáculo “Playlist, Un Viaje Necesario!”.

Según explicó, es “Netamente es un tema musical y lo hice porque la música nos transporta y nos marca épocas. Viene mucho de mi niñez, viene de Thundercats, He-Man, todos esos recuerdos de cuando era chico”.

“Además, después vamos a hacer un código QR y con el teléfono, puedes escanear ese código y vas a sacar todos los temas musicales que se tocan. Así que nada, contento, le puse el baile”, reveló.