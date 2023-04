¡Separadas al nacer! 5 imágenes de Margot Robbie y Emma Mackey que prueban su parecido

Estamos a unos meses de que la nueva película Barbie, salga a la luz en verano de 2023, y no cabe duda que este nuevo filme se ha convertido en uno de los más esperados desde que se dio el anuncio el año pasado, conociendo a sus dos protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling.

El día de ayer, la producción dio nuevas noticias acerca de los talentos que también se unirían a la película, entre ellos 27 talentosas figuras que ya han formado parte de otras exitosas series de Netflix y claro, nuestra sirena favorita Dua Lipa.

Respecto al cast, hubo alguien que también se llevó las miradas. La estrella de Sex Education, Emma Mackey, quien desde 2019 enamoró a muchos con su personaje rebelde, despreocupado e inteligente Maeve Wiley, el interés amoroso de Otis Milburn.

La chica de mechas rosadas, no solo se llevó el cariño del público, también se puso en boca de todos gracias al gran parecido que tiene con Margot Robbie, la actriz que dio vida a Harley Quinn y Naomi en El Lobo de Wall Street, los memes, claro, no se hicieron esperar, destacando las características físicas que hay entre las dos.

Emma Mackey y Margot Robbie no pueden negar que tienen vínculo consanguíneos, aunque sus apellidos digan otra cosa.😂



Fuera de broma, es impresionante el parecido de una con la otra. Jamás había visto un caso de alguien que se pareciera tanto a otra. pic.twitter.com/XdgAK4LCXr — Andreita (@Andreaporcien) April 4, 2023

5 fotos que muestran el gran parecido entre Margot Robbie y Emma Mackey

Esto es un tema que lleva debatiéndose desde 2020, cuando los medios dieron a conocer que las actrices ya estaban al tanto de la serie de comparaciones que hacían sobre ellas, y es que el gran parecido físico que hay entre las dos no pasa desapercibido.

La gente ha hablado tanto sobre las similitudes que hay entre cada una que incluso hicieron memes y hasta ediciones donde mezclan sus facciones y hasta sus peinados; pues mientras una se apoya del rubio en todos sus looks, la otra opta por un estilo mucho más clásico, ciñéndose al castaño.

Otra de las diferencias, radica en el color de su mirada, mientras Makey de 27 años, goza de unos hermosos ojos cafés, mientras que Robbie de 32, presume un color verdoso en ellos.

Margot Robbie / Emma Mackey Getty Images: Margot Robbie: Charley Gallay / Emma Mackey: Pascal Le Segretain (Pascal Le Segretain)

Por otro lado, Emma Mackey tiene una nariz un tanto más respingada y pequeña a diferencia de la protagonista de Barbie, aunque si hay una fuerte similitud entre ambas son sus labios y su sonrisa que las hace casi como unas gemelas.

Las declaraciones de Emma Mackey y Margot Robbie por la comparación física entre ambas

Como sabemos, las dos actrices están al tanto de las comparaciones que han hecho de ellas, pero no les parece en lo absoluto molesto, al contrario, es divertido y aplauden el trabajo que ha hecho cada una.

Margot Robbie y Emma Mackey en el trailer de #Barbie haciendo gran referencia a la Princesa y la Plebeya 🥹 pic.twitter.com/EAT7zeBvN7 — ANDRU (@andrugeek) April 4, 2023

“Alguien vino hace unas semanas cuando estaba comiendo una hamburguesa en Apple Pan y me dijo: ‘Me encantas en Sex Education, ese programa es genial; acabo de empezar a verlo’. Y yo estaba como: “Lo siento mucho; no soy yo.” Comentó Margot Robbie.

Respecto a la actriz de origen francés, fue durante una entrevista para la BBC Radio que le hicieron la inevitable pregunta a lo que contestó “Toda la gente que me conoce bien no lo ve como algo gracioso, no creen que me parezca a Margot Robbie, pero lo tomo y creo que ella es maravillosa”. Explicó Emma Mackey.