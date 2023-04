“Ser tan desvergonzada”: Daniela Aránguiz no se guardó nada y aseguró que tiene pruebas contra Maite Orsini

Daniela Aránguiz no se ha guardado nada con respecto a la nueva relación que tendría su exmarido Jorge Valdivia junto a Maite Orsini, a quien acusó de ayudar al exjugador mediante un “telefonazo” tras ser detenido por Carabineros.

A raíz de esto, la exchica “Mekano” arremetió durante contra la diputada en el programa “Not News”, conducido por Nicolás Larraín: “Cínica, mentirosa, doble discurso. No puede decir que quiere sacar una institución y después decir que está a favor y que la está protegiendo. No puede hacer abuso de sus contactos. No puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai agarrando”, fueron algunas de las palabras de Aránguiz.

Aránguiz sin filtro

Tras las polémicas declaraciones, Daniela aprovechó la pantalla de Zona Latina para nuevamente arremeter contra Orsini y asegurar que sus acusaciones son verídicas.

“No soy mentirosa. Nunca me arrepiento de lo que hago y de lo que digo. Fue fuerte lo que dije, pero es verdad”, comentó de entrada.

“Voy a repetir las palabras que dije en el programa. Pienso que alguien no se puede contradecir y decir que está defendiendo a una institución y después otra cosa”, agregó la modelo.

“Lo que más me dio rabia, es que ella me haya dicho públicamente que iba a interponer una querella por injurias y calumnias, siendo que ella sabe que todo lo que yo dije es verdad, y tengo pruebas”, afirmó ante la cámara de “Zona de Estrellas”.

Finalmente, Daniela sostuvo que: “Más tarde los mismos carabineros me dieron la razón, entonces ser tan desvergonzada de pararse en una conferencia de prensa para hablar mentiras, eso la gente y sobre todo si Chile votó por ella, no se lo merece”, sentenció.