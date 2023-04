“Tienen la embarrada hace rato”: Catalina Pulido criticó a La Red por su crisis económica

La actriz Catalina Pulido aseguró que la crisis económica de La Red llegó luego que el canal decidiera cambiar su línea editorial con motivo del estallido social, y que su despido de la estación televisiva llegó luego de una serie de prácticas irregulares laborales en las que cayeron los ejecutivos de la señal.

Los cuestionamientos de Pulido lo hizo este miércoles en el streaming de Youtube de “Las indomables”, donde compartió espacio con Patricia Maldonado y el publicista de ultraderecha, Humberto Boellert.

Las críticas de Catalina Pulido

Fue luego de una pregunta de Boellert, respecto del tiempo que llevaba en el mundo laboral, que la actriz se fue con todo en contra del canal privado controlado por Albavisión, estación televisiva en la que trabajó por cuatro años antes de ser despedida a mediados de 2019.

“Nunca he tenido un contrato de trabajo, nunca he sido legalmente trabajadora, nunca he tenido algo formal, como por ejemplo, tantos meses de trabajo y las tres semanas de vacaciones que te dan en cualquier trabajo, no”, reconoció Pulido, quien en ese momento defenestró a los ejecutivos de La Red por malas prácticas laborales en su contra.

Tienen la embarrada hace rato, ahí empezó a cambiar un poquito la línea editorial del canal, yo diría que justamente en esa época, bueno, 18 de octubre. — Catalina Pulido

“Tengo trabajos informales, excepto en La Red, que no me tomé, en los cuatro años que estuve, ningún put (...) día de vacaciones, porque me pasé reemplazando siempre y más encima después estaban alegando los hue (...) pero la jueza les dijo: ‘Calladitos, paguen lo que deben y váyanse para la casa’”, aclaró la actriz, quien debió llegar hasta las instancias legales para poder cobrar su indemnización.

Precisamente ese primer atisbo de problemas económicos en el canal llevó a Pulido a exponer lo que, a su juicio, fue el principal detonante de la crisis económica que por estos días mantiene la incertidumbre respecto del futuro de La Red y sus actuales trabajadores.

“Tienen la embarrada hace rato, ahí empezó a cambiar un poquito la línea editorial del canal, yo diría que justamente en esa época, bueno, 18 de octubre”, aseguró.

“Yo fui despedida un 20 de julio, por ahí, y el 18 de octubre empezó a cambiar drásticamente todo. Se acabaron los programas de entretención y empezaron con esta politiquería barata, mentirosa, falaz, asquerosa, cínica y bien ordinaria”, prosiguió la actriz, quien ejemplificó sus críticas a la fallida línea editorial del canal en el programa “Las gansas”, de César Muñoz y Luis Aliste.