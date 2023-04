Tomas Bangalter dio detalles del por qué se separó de Daft Punk

EL 2022 se generó la lamentable noticia para millones de fanáticos sobre la separación de la agrupación Daft Punk, dueto musical francés que marcó una época en el mundo del género electrónico por su diversidad y calidad de sonidos. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter decidieron ponerle fin al proyecto con la publicación de un video titulado “Epílogo”, el cual contenía el mensaje “1993-2021″, con imágenes de su película de 2006 “Electroma”.

Desde el mismo instante comenzó un pedido y clamor general para un pronto reencuentro, sin embargo, ambos involucrados dejaron claro que, por ahora, era imposible y que se dedicarían al desarrollo de proyectos personales y por separados.

Quien apareció públicamente en los últimos días fue Thomas Bangalter, al ser partícipe de una entrevista en la BBC, en el que contó cuáles fueron las causas que llevaron a Daft Punk a terminar con su carrera.

“Lo último que me gustaría es ser un robot”

El DJ de 48 años explicó en el medio británico citado la razón principal por la separación de Daft Punk, al explicar que: “Era un proyecto que desdibujaba la línea entre realidad y ficción con estos personajes robóticos. Era un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel no dañar la narrativa. Me gusta la tecnología como herramienta, pero de alguna manera me asustaba la relación entre las máquinas y nosotros”.

De la misma manera, Bangalter añadió: “Me pareció interesante demostrar una parte del proceso creativo que tiene mucho de humano y nada de algorítmico. Por mucho que amo a este personaje, lo último que me gustaría ser, en el mundo en que vivimos en este 2023, es un robot”.

Bangalter se encuentra en medio de la promoción de su producción titulada Mythologies, mismo que estará disponible en el mercado y en todas las plataformas musicales este viernes saldrá a la luz el 7 de abril y que tuvo su origen como una partitura de ballet que se presentó en el Gran Teatro de Burdeos en julio del pasado 2022.