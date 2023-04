Así reaccionó Adamari López a su despido de Telemundo: “ella no sabía nada”

Durante 11 años, Adamari López fue uno de los rostros más visibles de Telemundo, pero esa relación llegó a su fin abruptamente tras su despido anunciado el pasado 6 de abril.

Aunque el comunicado de la empresa afirmó que se trató de una decisión tomada “mutuo acuerdo”, fuentes cercanas a la boricua afirman que en realidad, ella no sabía nada y que esto la tomó por sorpresa.

De hecho, horas antes, la protagonista de Gata Salvaje había compartido una historia en Instagram en la que anunciaba orgullosa que el programa Hoy día pasaría a tener una duración de cuatro horas a partir de la próxima semana.

“Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa”, dijo en la publicación, que ratifica que su salida se dio de forma repentina y no se conocen mayores detalles de los reales motivos.

Pero, ¿cómo reaccionó Adamari López a su despido de Telemundo?

Según una persona del círculo social de la famosa a People, “la noticia la tomó por sorpresa” porque “ella no sabía nada”. A pesar de esto, se encuentra “tranquila y seguirá preparando la primera comunión de (su hija) Alaia”, que la ha tenido muy ocupada por estos días.

Asimismo, en la emisión del show matutino de Telemundo este 7 de abril, Adamari López dio su mensaje de despedida y confirmó su salida de la compañía: “Con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré todas las mañanas”, expresó.

En la grabación, la artista apareció con un vestido negro y muy sobria, para dar la noticia que conmovió a muchos y que despertó las reacciones de apoyo por parte de sus fans y famosos.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo por los últimos 10 años”, agregó. “Agradezco a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros con los que pude compartir, a todos los llevaré siempre conmigo”, dijo.

“Seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, trabajar y ofrecer lo mejor de mí, los quiero mucho”, finalizó.