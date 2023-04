Ben Affleck sorprende a sus fans por hablar fluidamente español

Pocos son los que saben que el actor Ben Affleck vivió durante un año en México cuando tenía tan solo 13 años, estadía que sirvió para la grabación de un programa televisivo, sin embargo, confesado por él mismo, estar en tierras aztecas también fue una de la experiencia más significativa en su vida porque fue allí donde aprendió el idioma castellano.

Desde entonces, el nacido en Berkeley, California, ha sido muchas veces relacionado al mundo hispanoamericano al demostrar en varias oportunidades sus dotes bilingües y, sobre todo, por sus varias etapas de relación sentimental con la neoyorquina de raíces puertorriqueñas, Jennifer López.

En los últimos días Affleck es de nuevo tendencia en Hispanoamérica, luego de realizar una entrevista con un español bastante fluido y claro en el programa radial de España, Cadena SER, en el que promocionó su nueva película, “Air: Courting a Legend”, dirigida por él y en el que se explica los eventos para la creación del calzado deportio, Air Jordan, involucrado entre la marca Nike y el histórico jugador de basquetbol, Michael Jordan.

Sorpresa por el buen dominio del castellano

La misma cadena radial fue la encargada de resaltar en su cuenta de la red social, TikTok, como Ben Affleck entregaba detalles de la producción hollywoodense hablando en castellano de manera fluida y super entendible, incluso, en varias partes de la entrevista se puede notar como se hace alusión de manera jocosa sobre su virtud en el dominio de la lengua hispana.

La recepción y agrado en los comentarios del público seguidor no tardó en llegar, en el cual se generaron bastantes opiniones en pro del actor de 50 años. “De los pocos actores norteamericanos que se esfuerzan por hablar algo más que inglés”, “ejemplo de cómo ganarse el respeto de la comunidad hispanohablante. Algo que el resto de artistas debería aplicar” y “casi que habla mejor español que JLo”, fueron alguno de los elogios captados entre los comentarios.

Affleck también comentó que su hija Violet estaba estudiando español en la escuela con su ex esposa Jennifer Garner y se había vuelto tan bueno que lo animó a mejorar sus habilidades lingüísticas para que ella no lo superara. “No me importa que no pueda hacer tu tarea de matemáticas, pero no vas a ser mejor en español que yo”, bromeó.