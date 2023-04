Karol G y las veces que ha probado ser la reina del body positive

Karol G tuvo que salir a defender su imagen luego de ver como su fotografía para la portada de la revista GQ fue totalmente editada, al punto de parecer que se trataba de otra y sobre todo mostrar disconformidad con el mensaje de amor propio que ella ha pregonado desde el principio de su carrera.

Y es que la cantante se ha convertido en la reina del body positive al mostrarse real frente a sus seguidores, por lo que verse con un rostro totalmente ajeno a ella, le causó tal indignación que lanzó un contundente mensaje en redes sociales.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dijo.

Karol G y las veces que se ha mostrado su cuerpo real

Aunque la fama va acompañada de la presión por lucir perfecta, la cual ha impuesto la sociedad a lo largo de los años, la originaria de Medellín ha roto con ello y ha mostrado que puede lucir sexy y hermosa en cualquier versión. Ella se ha encargado de ser una mujer que inspira a otras a no sentir vergüenza de sus curvas y las llamadas “imperfecciones”.

“Yo me siento super enamorada de mí. Es una cosa que no sé explicar y no quiero que suene modesto porque en realidad yo me he enamorado de mis cosas buenas y mis cosas malas y obviamente como tengo inseguridades (…) Desde que yo me puse mi pelo rojo me he sentido más enamorada de mí misma porque siento que este color expresa más como me siento adentro”, dijo.

Si bien ella cayó en la tentación de lucir perfecta y editaba sus fotos, se dio cuenta que no necesitaba de ello pues mostrarse tal y como la hacia lucir la verdadera perfección.

“Yo soy cantante, no soy modelo. La gente se debería enamorar de mi música y por lo que canto y lo que expreso más no por cómo me veo. Yo soy así, ya ustedes vieron que tengo celulitis y en mis vacaciones cogí algo de peso. Pero no me importa” confesó.

Y es que La Bichota no teme a mostrarse cuando tienes sus kilitos de más, con celulitis, estrías o sin una gota de maquillaje, ella ha sido fiel a si misma y va destilando confianza, seguridad y amor propio, lo que la convierte en al reina del body positive.

“Yo un tiempo estoy superfit, otros no tan fit, y eso es normal. Por mucho tiempo me afectó tanto. Soy como tú. Mírame los gorditos, los bracitos no los tengo como antes los tenía, la pancita que no la tengo como quisiera, pero normal”, expresó.