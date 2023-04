“¡Están puro huevian…!”: Pollo Valdivia arremete contra políticos y pide soluciones al Alto Mando de Carabineros

El periodista Juan Carlos “Pollo” Valdivia lanzó un crítico análisis sobre la delincuencia, los asesinatos de Carabineros y el rol de los políticos. En el programa Toc Show de TV+, el conductor se refirió a la inmigración descontrolada y señaló que el presidente Sebastián Piñera debe asumir la responsabilidad por la cantidad de personas que ingresaron al país en su gobierno.

“Hoy están los ánimos muy alterados en general, buscando sacar provecho político a una situación que es claramente delincuencial... No, y pedir la cabeza a una ministra... ¡están puro huevian...!”, comenzó declarando el periodista.

“Yo creo que aquí hay que dejar atrás la verborrea, y no aprovecharse de una situación trágica que afecta a Carabineros (...) Todos estos políticos oportunistas, del lado que sean, solo buscan buscar adeptos y llevarlos a su trinchera. Es momento de callar y trabajar más”, lanzó el conductor.

Pollo Valdivia cuestionó la inversión en gases lacrimógenos y escopetas antimotines en Carabineros, diciendo que todo ello era para “reprimir manifestaciones”. Reconoció que en las protestas hubo delincuentes, destrozos, desmanes y lumpen, pero no se debe mezclar esto “con una situación puramente delincuencial”. En lugar de eso, sugirió que se deben juntar los recursos del GOPE de Carabineros, la inteligencia de la PDI y los comandos del Ejército.

Además, aprovechó de hacer un llamado al expresidente, en cuyo mandato hubo un ingreso descontrolado de inmigrantes, según señaló el periodista. “(Sebastián) Piñera se tiene que hacer cargo, porque estaba exclamando que ‘hay que parar esta matanza’, pero no hace un mea culpa respecto a la cantidad de gente que entró”, acusó.

El periodista también apuntó directamente al Alto Mando de Carabineros, diciendo que: “Todos se sacan los pillos... Péguenle a Boric, péguenle a quien sea... no, no se trata de pegarle a nadie y si hay responsables finalmente son los propios generales de Carabineros, que tienen que mejorar no solo la dotación, también la preparación”.

En esa misma línea, agregó la importancia de actualizar la institución y a los funcionarios. “La primera responsabilidad es del alto mando de Carabineros, de actualizar su institución, incluso el estado físico, hay carabineros regorditos. Tienen que aumentar los niveles de exigencia y controlar los temas de corrupción interna”, cerró el conductor.

