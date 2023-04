“Un tema con Ozzy Osbourne sería notable”: Pablo Chill-E confiesa su pasión por el rock

El reconocido músico urbano Pablo Chill-E sorprendió a sus seguidores al revelar su amor por el rock, en una reciente entrevista con Culto de La Tercera. El artista confesó su gusto por bandas icónicas, asegurando que le atrae la rebeldía que caracteriza a este género musical.

“Me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan”, confesó el cantante.

Durante la entrevista, Chill-E mencionó algunas de sus canciones favoritas, incluyendo “I am the Walrus” y “While my guitar gently weeps” de The Beatles, y “Paranoid” de Black Sabbath, la cual describe como una canción que lo hace sentir en un “mood” especial.

Además, el artista destacó la conexión que siente entre el rock y el trap, género musical al que se dedica: “Lo que representa el rock y todas esas cosas. Es rebelde, es rebeldía. Eso me gusta de la música del trap, igual es un poco rebelde. Obviamente, no hablan de las mismas cosas, pero comparten esa rebeldía, es el único punto en común que tienen”, comentó Pablo.

Cuando se le preguntó sobre posibles colaboraciones con artistas de otros géneros, Chill-E no dudó en mencionar al vocalista de Black Sabbath como un posible colaborador. “Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee “Scratch” Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable”, lanzó el artista.

Esta revelación del lado rockero de Pablo Chill-E ha sido una sorpresa para muchos de sus seguidores. Recordemos que Chill-E acaba de lanzar su nuevo disco, Duende Verde, que ya está disponible en las plataformas de streaming.

Escucha Duende Verde a continuación: