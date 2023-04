Amanda Bynes lucha contra sus “monstruos”: de niña prodigio a los excesos

Después de haber sido una de las actrices más famosas en la década de los 2000, protagonizando éxitos como Ella es el chico o Un sueño para ella, la carrera de Amanda Bynes se derrumbó tras sumirse en una vida de adicciones al alcohol y a las drogas. La joven marcó una parte de la historia del cine y la televisión, con compañeras de generación como Hilary Duff.

Mucho ha pasado la actriz estadounidense, que actualmente tiene 37 años, que fue de la fama a una profunda crisis personal llena de excesos.

Han pasado casi tres semanas desde que Amanda Bynes ingresó por primera vez en un hospital de salud mental, y aunque su fecha de alta aún no se ha determinado... quienes la rodean ya están formulando un plan para asegurarse de que se mantenga en el camino correcto.

El portal de TMZ publicó que fuentes cercanas a la actriz cuentan que tanto Amanda como el personal médico han ido tomando su estadía semana a semana.

“Nos dicen que no la obligan a quedarse en las instalaciones, pero que aún no se siente lista para irse. Sin embargo, cuando lo esté, se inscribirá en un programa ambulatorio de tratamiento de salud mental. permanece en el Nuestras fuentes dicen que debido a que Amanda ya no está bajo tutela, que finalizó en 2022 después de 9 años, puede tomar sus propias decisiones médicas. Amanda ha trabajado con el personal médico para asegurarse de que reciba apoyo cuando salga, y un programa ambulatorio la mantendrá encaminada... reuniéndose con médicos y especialistas”, informó el medio estadounidense.

De niña prodigio a mujer de excesos

Ha pasado casi una década desde la última vez que se puso ver a Amanda Bynes en la pantalla. La que fuese una de las actrices de referencia para el público juvenil y estrella del canal Nickelodeon apareció por última vez en la cinta Rumores y mentiras (2010).

Con su pelo rubio, ojos verdes, eterna sonrisa, mucho sentido del humor y un carisma que pocos podían igualar, la actriz se convirtió en ídolo de toda una generación.

Sin embargo, los problemas en su vida personal y adicciones a las drogas terminaron con una de las carreras más prometedoras en Hollywood. Una década en la que la actriz se ha enfrentado a todo tipo de desafíos, y que hoy le ha llevado a tener una vida anónima llena de polémicas.