‘Escuela de Rock’ se lanzó hace 20 años y así cambiaron sus actores: uno de los alumnos murió

Entre las muchas películas de comedia estrenadas a comienzos del milenio que se clavaron para siempre en la memoria y el corazón del público, sin lugar a dudas, se encuentra Escuela de Rock.

Estrenada en 2003, el largometraje musical protagonizado por Jack Black logró acaparar el gusto de niños y adultos con la historia de Dewey Finn, un apasionado guitarrista con problemas económicos.

Tras ser echado de su banda, el músico con delirios de grandeza se ve obligado a buscar trabajo, pero ante las dificultades decide suplantar a un amigo como profesor sustituto en una escuela.

Entre sus pequeños alumnos, Finn descubre grandes talentos musicales, así que decide enseñarles rock ‘n’ roll para formar una nueva banda y ganar una competencia que solucionaría sus problemas.

La divertida historia y talentoso elenco hicieron que la cinta se convirtiera en un éxito arrollador. Desde entonces, han pasado 20 años que Black quiere celebrar con una reunión épica del reparto.

Elenco de Escuela de Rock se reunirá 20 años después y así lucen

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el histrión confesó que se reunirá con sus coprotagonistas este año para festejar el vigésimo aniversario del lanzamiento de la comedia.

“Todos esos niños, entérate de esto, tenían 10 años cuando hicimos esa película y ahora tienen como 30″, comentó Black al medio. “Nos reuniremos y celebraremos un aniversario de 20 años”.

“Nos gusta improvisar. Tengo muchas ganas de ver a todos los adultos de Escuela de Rock”, agregó el intérprete, quien dejó claro que usará “al 100 por ciento” las redes para presumir el encuentro.

Antes de que la reunión de Escuela de Rock suceda, te mostramos cómo lucen en la actualidad 13 de las estrellas principales de la inolvidable película de Paramount Pictures y Nickelodeon Movies.

Jack Black - Dewey Finn

El famoso actor y comediante Jack Black tenía 34 años cuando encarnó a Dewey Finn, un enérgico guitarrista con mala suerte en Escuela de Rock, una de las cintas más importantes de su carrera.

Después de la película, Black prosiguió imbatible expandiendo su gran trayectoria con actuaciones en exitosas producciones como King Kong (2005), Nacho Libre (2006) o la franquicia Kung Fu Panda.

Actualmente, el productor tiene 53 años y sigue triunfando en Hollywood. Weird: The Al Yankovic Story (2022) y Super Mario Bros: La Película (2023) son los últimos filmes en los que ha actuado.

En simultáneo, se dedica a la música con su banda Tenacious D. Con respecto a su vida personal, está casado con la cantante Tanya Haden desde 2006. La pareja tiene dos hijos adolescentes.

Jack Black en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Miranda Cosgrove - Summer Hathaway

Con apenas 10 años de edad, Miranda Cosgrove debutó en el cine encarnando a la sobresaliente Summer Hathaway, la delegada de clase y mánager del grupo musical conformado por Finn.

Tras el filme, Cosgrove continuó imparable encadenando papeles en célebres producciones, como las series Drake y Josh (2004-2007) y iCarly (2007-2012). También probó suerte como cantante.

Hoy en día, tiene 29 años, una destacada trayectoria y fama mundial. El revival de iCarly (2021-2023) y la franquicia cinematográfica Mi villano favorito son sus últimos proyectos.

A la par de su carrera actoral, Miranda estudió Psicología en la prestigiosa Universidad del Sur de California. En cuanto a la música, a pesar de que tuvo éxito, la dejó hace más de una década.

Miranda Cosgrove en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Joey Gaydos Jr. - Zack Mooneyham

Joey Gaydos Jr. tenía alrededor de 12 años de edad cuando debutó como actor encarnando al talentoso alumno Zack Mooneyham, el guitarrista de la banda creada por Dewey en la película.

Después de Escuela de Rock, Gaydos Jr. se retiró de la actuación y se enfocó en la música. Su primer álbum fue lanzado un año después del filme. No obstante, no logró alcanzar el éxito esperado.

En 2019, volvió a ser noticia tras ser arrestado por una serie de robos de guitarras y un amplificador en Florida. De acuerdo a Variety, admitió el delito y culpó a su adicción a las drogas.

Actualmente, tiene 31 años, parece estar recuperado y sigue dedicado a su carrera musical en solitario y con el dueto que formó con su padre: The Mo Joes. Su último single salió en 2022.

Joey Gaydos Jr. en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Rivkah Reyes – Katie

Rivkah Reyes tenía 10 años de edad cuando se inició como actriz en la piel de Katie, una talentosa chelista que termina tocando el bajo en el grupo formado en Escuela de Rock.

Luego del filme, Reyes continuó su carrera mientras lidiaba con el lado oscuro de la fama, el abuso escolar, la presión de sus padres y un trastorno alimentario que desarrolló en la adolescencia, reveló en un artículo.

Sus problemas la llevaron a caer en una espiral de adicciones, autolesiones e intentó quitarse la vida tres veces. Por fortuna, tras acudir a terapia, logró recuperarse y está sobria desde 2018.

Al presente, la estrella no binaria tiene 31, sigue actuando principalmente en el teatro y haciendo música. Además, es comediante, conduce un podcast y prepara su debut como cineasta y guionista.

Rivkah Reyes en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Robert Tsai - Lawrence

Robert Tsai tenía 13 años cuando se estrenó como intérprete dando vida a Lawrence, el pianista de la banda de Escuela de Rock. Después de la cinta, se retiró de la actuación y se dedicó a su educación.

Tsai estudió en la reconocida Universidad de Dartmouth, en donde continuó tocando el piano. Actualmente, tiene alrededor de 33 años y no tiene redes, por lo que se desconoce a qué se dedica.

Robert Tsai en 'Escuela de Rock' y en el año 2013 | Paramount Pictures / Instagram

Maryam Hassan - Tomika

Maryam Hassan tenía 10 años cuando comenzó su carrera actoral dando vida a Tomika, una tímida estudiante con una potente voz que se convierte en la corista principal de la banda de rock.

Después del proyecto, abandonó la actuación y se centró en la música. Hoy por hoy, tiene 30 años y está dedicada a su carrera como cantante y compositora bajo el pseudónimo de Mayhrenate.

La luminaria ha estado lanzando música de manera profesional desde 2019. Su primer EP, Plush, salió en el año 2020; no obstante, su más reciente sencillo, titulado Feel a Way, fue lanzado en 2022.

Maryam Hassan en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Aleisha Allen - Alicia

Alrededor de 12 años tenía Aleisha Allen cuando se sumó al elenco de Escuela de Rock como Alicia, una de las coristas de la banda. Luego de la película, siguió trabajando como histrionisa hasta el año 2012.

El largometraje You’re Nobody ‘til Somebody Kills You fue la última producción en la que participó. Tras abandonar la carrera que inició a los 3, comenzó a formarse como terapeuta del habla.

Ahora, Allen tiene 31 años y una maestría en ciencias con un certificado de competencia clínica en patología del habla y lenguaje. Además, es una influencer con 153 mil seguidores en Instagram.

Aleisha Allen en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Caitlin Hale - Marta

Caitlin Hale tenía 12 años de edad cuando se puso en los zapatos de la adorable Marta, una risueña estudiante con trenzas que se une a la banda de Escuela de Rock como corista.

Tras su el proyecto, Hale decidió dedicarse a sus estudios y se retiró de la actuación. Hoy, tiene 32 años y es una ecografista ginecobstetra egresada de la Universidad Nova Southeastern.

Sobre su vida privada, la exactriz mantiene una relación amorosa desde hace varios años con Angelo Massagli, quien curiosamente encarnó a Frankie en Escuela de Rock y ahora es abogado.

Caitlin Hale en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Brian Falduto - Billy

Al igual que la mayoría de sus jóvenes compañeros, Brian Falduto debutó en la actuación en Escuela de Rock. En su caso, lo hizo personificando a Billy, el estilista de la agrupación en la película.

Después del largometraje, dejó de actuar y se convirtió en un coach de vida certificado; sin embargo, en 2020, volvió a la actuación y lanzó su carrera como cantante de música country.

Al presente, la estrella abiertamente homosexual y activista por los derechos LGBTIQ+ tiene 31 años y está disfrutando del éxito de su recién lanzado primer EP, Country Gay.

Brian Falduto en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Joan Cusack - Rosalie Mullins

Joan Cusack tenía alrededor de 40 años y una exitosa carrera cuando se sumó al elenco de Escuela de Rock como Rosalie Mullins, la directora de Horace Green, la escuela en donde se forma la banda.

Luego de la cinta, la artista continuó indetenible expandiendo su destacada trayectoria con papeles en notables proyectos, como la serie Shameless (2011-2015) y la saga cinematográfica Toy Story.

Hoy en día, tiene 60 años y sigue actuando. La serie Homecoming (2020) es su último proyecto. Sobre su vida íntima, está casada con Richard Burke desde 1996. La pareja tiene dos hijos adultos.

Joan Cusack en 'Escuela de Rock' y en 'The Christmas Train' (2017) | Paramount Pictures / Hallmark Channel

Mike White - Ned Schneebly

Mike White tenía 33 años cuando brilló en Escuela de Rock no solo como actor en la piel de Ned Schneebly, el mejor amigo de Dewey, sino también como guionista pues escribió la película.

Después del filme, White continuó imparable cosechando éxitos en ambas facetas, principalmente, en la de escritor. En la actualidad, tiene 52 años y permanece imbatible conquistando en Hollywood.

Nacho Libre (2006), Pitch Perfect 3 (2017) y The White Lotus (2021-2023) son algunas de sus creaciones como guionista. Solo por el último, el director y productor ganó tres premios Emmy.

Mike White en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Sarah Silverman - Patty Di Marco

La intérprete y comediante Sarah Silverman tenía 32 años cuando dio vida a la dominante Patty Di Marco, la novia de Ned. Luego de la comedia musical, prosiguió edificando su carrera.

Entre sus proyectos más destacados están Ralph, el demoledor (2012), en donde prestó su voz en inglés a Vanellope vom Schweetz. También The Sarah Silverman Program (2007-2010).

El día de hoy, tiene 52 años y sigue trabajando como actriz con éxito. Las películas Menorah in the Middle (2022), Cásate Conmigo (2022) y No miren arriba (2021) son de sus últimas producciones.

Sarah Silverman en 'Escuela de Rock' y en la actualidad | Paramount Pictures / Instagram

Kevin Clark - Freddy Jones

Kevin Clark tenía 13 años cuando se estrenó como actor personificando a Freddy Jones, el testarudo y talentoso baterista de la banda en Escuela de Rock. Después de la cinta, se retiró de la actuación.

No obstante, continuó tocando la batería en varias bandas como Jess Bess & The Intentions y dando clases de música. Desgraciadamente, murió tras ser atropellado en Chicago en mayo de 2021.

De acuerdo a Deadline, el músico viajaba en bicicleta rumbo a su casa en Illinois cuando fue arrollado por un auto a la 1:20 a. m. Falleció minutos después en un centro médico.

Jack Black, Miranda Cosgrove y otros miembros del elenco de la película lamentaron la muerte de su compañero en redes sociales. Kevin tenía 32 años al momento de su fallecimiento.

“Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto...”, escribió Black en una publicación en su perfil en Instagram.