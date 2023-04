Las fotos de Pep Guardiola que muestran por qué Clara Chía cambió de plan familiar a “Plan Premium”

Las fotos de Pep Guardiola que demuestran por qué Clara Chía cambió a “Plan Premium”.

Y es que desde que se conoció que la actual novia de Piqué habría sostenido un romance con el entrenador y actual director del Manchester City, no hay quien no haya mirado la cuenta de Instagram de este galán “cincuentón” con el que la estudiante de relaciones públicas demuestra que sí tiene buen gusto y que quizás el estar con el ex de Shakira sea solo un “capricho” pasajero.

En su perfil, el excentrocampista del Barcelona publica gran parte de sus logros profesionales en las canchas, pero también cautiva con sus poses tan elegantes, varoniles y en las que muestra su porte de hombre maduro que quizás haya enamorado a la joven de 23 años. Además, en ellas se aprecia cómo a sus 52 años se mantiene muy activo atlético y sobre todo regio y muy atractivo.

Por si fuera poco en las fotos de Pep Guardiola que demuestran por qué Clara Chía mejoró sus gustos siempre está presente su evolución y cómo el fútbol es parte fundamental en su vida, pues pese al paso del tiempo y de sus años, éste no ha renunciado a ello tal y cómo lo hizo recientemente Piqué.

Por si fuera poco, el “Pep” no deja de lado su entorno familiar, pues si algo ha demostrado es que ama a sus hijos María, Valentina y Marius con quienes no duda en compartir los mejores momentos de su tiempo libre. También, se aprecia cómo es amante de la buena comida, así como del deporte, pues si algo no ha dejado de asumir en su vida son los entrenamientos para mantenerse siempre en forma, pero sobre todo guapo y tonificado.

Con ello, deja ver las razones por las que la novia de Piqué estaría “deslumbrada” por este hombre que sí es una versión mejorada de sí mismo y que no necesita tener a una mujer deslumbrante como Shakira a su lado para destacar ni surgir en su vida, pues él ha labrado su camino solo y no en vano se ha mantenido con rotundo éxito.