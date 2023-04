Le recordaron su pasado: Georgina Rodríguez desató polémica por esta fotografía en redes

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, que logra acaparar los titulares gracias a su extravagante forma de vida, presumiendo los restaurantes más caros, lujosos objetos en su guardarropa y viajes a los destinos más prestigiosos del mundo.

Su estilo de vida ha provocado el enojo de los usuarios, quienes no han dejado de señalarla como una persona material, pese a sus intentos por parecer una mujer humilde que no olvida sus raíces, Georgina Rodríguez, al menos para el internet, ha perdido el piso, y ya no solo es el polémico Rolls-Royce, sino un yate el que estaría presumiendo a sus más de 48 millones de seguidores.

Hace unas horas, la empresaria habría compartido un recuerdo que, fuera de parecer conmovedor o hasta aspiracional, desató las críticas de los usuarios quienes la tacharon como ‘doble cara’ por fingir ser humilde cuando ‘lo único que busca es seguir presumiendo sus lujos’.

Georgina Rodríguez desata críticas por su yate

La influencer recopiló una serie de fotografías que la mostraban a ella junto a su familia y el famoso futbolista dentro de un yate que habían adquirido en 2020, esto se supo luego de que Georgina Rodríguez, compartiera una galería con una descripción donde se leía: “Aquella tarde de verano que fuimos a comprar nuestro barco. Y alguna fotico de aquel mágico verano…”

En el yate se aprecia a la familia dos Santos, de lo más feliz, compartiendo y divirtiéndose juntos. Este lujoso transporte se alquilaba por 196 mil euros semanales, hasta que lo adquirieron por un total de 6 millones de euros y se trataría de un ‘Azimut Grande 27 Metri’. Esto se complementaría con los lujosos objetos que decoran la embarcación, de marcas como Dior y Louis Vuitton.

En la galería se podían apreciar estos lujos, que no hicieron nada de gracia a los usuarios, a pesar de acumular más de 6 millones de ‘me gusta’ en un solo día.

Usuarios reaccionan a la última publicación de Georgina Rodríguez: desató indignación

Tal parece que a los usuarios les haría más felices que Georgina Rodríguez presumiera sus lujos sin promover un discurso de humildad y es que la ola de críticas tras esta publicación no se hizo esperar, entre los comentarios podía leerse:

“Con todos los seguidores que tiene podría hacer algo para influenciar de otra manera, no siempre mostrando sus lujos pues así lo único que causa es desánimo en quien no tiene la capacidad de entender que no todo el mundo se puede permitir lo que ella si”, “Como cuando nunca tuviste un centavo y ahora eres nuevo rico”, “Cosas que me mantienen humilde: recordar cuando fui a comprar mi barquito”, “Georgina rodriguez: “Cristiano y yo no somos materialistas, ALSO GEORGINA: Aquella tarde que fuimos a comprar un barco”.

Esta publicación desató indignación luego de que Georgina Rodríguez compartiera al Hormiguero la forma en la que criaba a sus hijos, diciendo que tanto ella como Cristiano mantenían una vida humilde y buscaban que sus hijos mantuvieran los pies en la tierra.