Actor porno desata la polémica al lanzar su candidatura a una alcaldía

En la industria es conocido como Héctor De Silva, y bajo ese nombre protagonizó contenido para adultos durante mucho tiempo y hasta hace seis años, ahora ha decidido hacer frente con su verdadero nombre Antonio Moreno y ha dado un paso al frente al ser candidato a la Alcaldía de Carcelén, en España por el Partido Popular (PP).

Puede leer: Alcalde le regaló un consolador a una habitante por su cumpleaños “25 centímetros de placer”

“Decidí cambiar toda mi trayectoria profesional. El primer día que llegué al pueblo lo conté sin ningún tipo de problemas y no me arrepiento, fue una etapa y ya está sin más”, dijo.

📹 Antonio Moreno, candidato del PP al ayuntamiento de Carcelén, Albacete, nunca escondió su pasado como actor porno gay > https://t.co/Upx6kGkd3J pic.twitter.com/vjdsGLjuPH — Informativos Telecinco (@informativost5) April 7, 2023

Carcelén es una localidad española de la provincia de Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal, de 75 kilómetros, incluye la pedanía de Casas de Juan Gil y cuenta con una población de 483 habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE).

“Fue hace muchos años, fue una época de mi vida de la que no me arrepiento. Es una época de mi vida que todo el mundo en el pueblo conoce y nunca he tenido ningún problema. Mi pasado está en Internet, eso es algo que no puedo cambiar”, dijo Antonio Moreno en una entrevista a la ABC.

De acuerdo a medios internacionales, se desconoce si prepara algún paquete de medidas concreto para el municipio, pero Moreno sí ha declarado que quiere bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ampliar las plazas de guardería o mejorar las instalaciones públicas, algunas de las cuales, según comentó, están muy abandonadas.

Moreno ha precisado que fue el PP el que contactó con él para encabezar el proyecto y que contará en su lista con candidatos de varias ideologías, que presentó hace unos días en la localidad.