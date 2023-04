Esta es la condición que le habría impuesto Anuel AA a Melissa Valecillos para mantener a su hija antes de reconocerla

A casi un año del nacimiento de Gianella, la hija de Melissa Valecillos, Anuel AA reconoció que si es su hija, aunque fue algo de solo “una noche de sexo”. Luego de que oficializar que la pequeña si es de él, se conocieron detalles de la relación que tuvo con la modelo colombiana y las condiciones que le impuso antes de hacer público el reconocimiento.

De acuerdo a lo que han reseñado los medios de comunicación, el cantante le habría impuesto a la modelo que no tuviera ningún tipo de contacto con los periodistas, ni ofreciera entrevistas a cabio de recibir una manutención por la niña.

[ Aunque tiene novio, Anuel le mandó indirecta a Karol G y aseguran que aún la ama y la quiere recuperar ]

“Hace un mes me llamó un abogado diciéndome que él representa a Anuel AA y me dice: ‘Emanuel quiere que tú firmes un contrato confidencial. Él te va a seguir pasando la manutención, pero él no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo y quiere que le cambies el apellido a la niña’”, dijo Valecillos en febrero de 2023.

Luego de que ella diera estas declaraciones la prensa asumió que Anuel no se estaba haciendo responsable económicamente de su segunda hija, pero nunca hubo confirmación sobre esto.

[ Anuel AA asegura que no volverá a enamorarse: Dijo que amar es “hacer un pacto con Lucifer” ]

Lo que si es seguro, es que ahora, luego de que el trapero aceptara su error y asumiera en redes sociales la verdad sobre toda la situación, tras el nacimiento de su tercera hija Cattleya, junto a Yailin, es que se hará carga no solo de Gianella, también de su hijo mayor y ahora su nueva hija.

“Sí estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y no puse las cosas claras al instante. Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores”, escribió el reggaetonero en su cuenta Instagram.