“Estamos bajo ataque”: Ale Valle denunció que ‘La Voz de los que sobran’ sufre con los hackers

La conocida periodista Alejandra Valle dio a conocer que ‘La voz de los que sobran’ sufrió un ataque cibernético, lo cual provocó que se “bajara” la cuenta de Twitter del medio de comunicación.

De hecho, esta mañana, antes de iniciar su programa, Valle señaló que “por segundo fin de semana consecutivo es que nos tienen bajo ataque. “Esta vez no sólo bots y ataques que tienen que ver con que nos manden mala onda, afuera del país, amenazas de muerte y un largo etcétera y que, lamentablemente, hemos ido hasta normalizando”, señaló la periodista, según consignó ElFiltrador.cl.

“Llevamos segundo fin de semana de ataque cibernético. Es un hecho concreto, que se materializa. La semana pasada entraron a uno de nuestros computadores, borraron la información que ahí estaba. Tuvimos que cambiar todas nuestras cuentas, aumentar nuestra seguridad, lo hicimos. Y a pesar de eso, este fin de semana atacaron nuestro Twitter y hoy no tenemos posibilidad de acceder a él, está hackeado”, aseguró.

Por eso, Alejandra Valle comentó que el perfil de La voz de los que sobran había sido “bajado” y que ya habían escrito a la empresa para llegar a una solución.

El caso se va a la justicia

“Estamos cansados. Vamos a ir a la PDI, no sé si saca mucho porque cuando no hay dinero de por medio podríamos monetizar nuestra cuenta de Twitter porque somos un medio de comunicación. Por lo tanto, el hecho de que entren a nuestras cuentas nos perjudica monetariamente también”, dijo Alejandra Valle.

Además, la periodista calificó la situación como “compleja” y preguntó: “¿Tanto les molestamos? Somos un medio de comunicación relativamente pequeño (…) somos un medio de internet, pero están llenos de medios de comunicación de derecha”.