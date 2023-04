“Hija mía, no me cabe más orgullo”: Millaray Viera infló el pecho con Julieta cantando Dua Lipa

La animadora Millaray Viera no dio más de orgullo y se le infló el pecho al ver y escuchar a su hija Julieta cantar el hit “Love Again” de Dua Lipa en versión acústica junto a su padre, el integrante de Los Bunkers Álvaro López. Interpretación que compartieron en Instagram, recibiendo miles de corazones.

“Hija mía, no me cabe mar orgullo en el pecho, primero por lo que eres y segundo por lo hermoso que cantas❤️ te amo Juli”, escribió la exrostro de CHV.

El video fue compartido en la cuenta de López y se ve a él tocando la guitarra en un estilo rockero y a su hija sentada, interpretando a acapella la canción de la inglesa.

La reacciones no tardaron en llegar, destacando la voz de la primogénita y el talento heredado de sus famosos padres e incluso de su abuelo Gervasio.

“Genes de Gervasio por un lado y Álvaro por otro, qué podría salir mal?”, “Que.linda igual a su madre...canta muy bien y este un hermoso tema de Dua Lipa...felicitaciones ..el papá un maestro”, “Amé sus vibratos!!!! Le falta un micrófono por qué canta muy bonito pero la guitarra está muy fuerte genialisisísimo !!!!”, destacaron.

Salida de Millaray de CHV

Hace unos días Millaray Viera reveló los verdaderos motivos detrás de su alejamiento de Chilevisión, señalando que la crianza de sus dos hijas, el principal motivo para darle un giro a su carrera televisiva.

“Sí -siento que perdí muchas cosas, como tiempo con mis hijas-, pero trato de no pensar mucho en eso. Reconozco que era lo que tenía que vivir en ese momento, precisamente por mis hijas, pensando en su futuro”, dijo la comunicadora, quien asumió los costos de su decisión pese a la incertidumbre laboral que le trajo hasta el día de hoy.

“Yo no vengo de una familia de plata y no tengo la posibilidad de dejar de trabajar. Como tantas mujeres me saco la mugre por los hijos. Claro que hoy, hay muchas cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como el no tener tiempo para mis niñas”, agregó Viera, quien expuso que dicha postura fue la que apuró más su decisión de renunciar a CHV.

“Influyó, pero no fue sólo eso. Yo ya venía hablando del tema de horarios en el canal y te mentiría si te dijera que no fue acogida mi solicitud”, explicó.