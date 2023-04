Las sensuales fotos de Shakira que mostrarían que Piqué era quien ‘controlaba’ su estilo

Luego de anunciar su separación, con Gerard Piqué, Shakira habría desatado un lado que, al parecer, se había mantenido dormido, pues pocas veces vimos a la ‘loba’ salir mientras estaba con el futbolista español.

El tiempo ha ido pasando y la colombiana ha demostrado que no hay nada que la pueda detener y que el duelo que está viviendo en mucho más llevadero con personas que la aman, como su familia y amigos, la razón por la que se mudó a Miami, para comenzar de nuevo, libre de todo el asunto mediático.

Fuera de las canciones, son sus looks los que han provocado que la cantante desate suspiros y muestre su lado más atrevido, mostrando que, en efecto, Shakira ‘Vale por 2 de 22′, gracias a piezas que combinan un look casual con lencería de encaje y sensuales aberturas de tipo cut out, que la vuelven un ícono fresco de la moda.

Las sensuales fotos de Shakira que ¿eran para Piqué?

Solo hay que echar la mirada atrás durante un momento, para saber que Shakira no es solamente un ícono de la música gracias a sus hermosas composiciones, sino que el estilo que utilizó, era único, siempre destacado por la sensualidad y esos pasos de baile que solo ella lograba.

Con prendas ceñidas al cuerpo y ese look dosmilero que recuerda a una icónica Christina Aguilera, o bien a una Britney Spears, la colombiana, se hizo un lugar entre las estrellas de fama internacional gracias a su estilo gitano, rockero y ultra sensual.

Pero fue en 2009, cuando por fin se hizo de un apodo que, al día de hoy, sigue siendo un referente cada vez que su nombre suena en los medios de comunicación. En septiembre de ese año, ‘Loba’ salía a la luz, con uno de los temas que pasarían a la posteridad por su ritmo y sensual videoclip.

Envuelta en un mono negro que dejaba al descubierto una de sus piernas, la Loba ‘salió del armario’, para ya nunca más salir, o al menos eso parecía, hasta que, llegó a su vida Piqué, alguien que era catalogado como controlador y territorial, al grado de que la colombiana pedía su opinión respecto a algunos de los looks que utilizó en otros videos musicales posteriores a su relación con el futbolista.

Shakira for i-D Magazine, 2009

Hubo una serie de fotografías que en 2009 desataron furor y que refrendan la idea de que Shakira se ha mantenido como un símbolo sensual desde antes de estar con Piqué y que, quizá, era él quien había mantenido adormilada a la famosa Loba.

Publicadas por la revista i-D, Shakira robó suspiros con un corsé de cuero, tiras de cuello halter y guantes del mismo material, junto con otro conjunto de top y short de tiro alto. Esta sesión se habría hecho con el propósito del lanzamiento de su nuevo álbum, ahí le preguntaban más acerca de las letras de su álbum, donde comentó que ‘She Wolf’ englobaba un mensaje de libertad, fue ahí cuando le preguntaron si ella ya se sentía libre, a lo que contestó “Estoy en eso”.

La loba está de regreso

14 años después, Shakira regresó, quizá con un sueño roto respecto a su familia, pero fuerte para sus hijos, y no solo eso, con una serie de personas que han mostrado su apoyo hasta para sus colaboraciones en temas, que quizá veremos en un nuevo álbum.

Fue que para el show de Jimmy Fallon, Shakira optó por un look negro cut-out de transparencias y cuero, que recuerdan a la querida loba antes de que se sumergiera en una relación con Piqué ¿Será que la cantante, por fin regrese a este tipo de looks atrevidos luego de su separación? Este look costó aproximadamente 7 mil dólares compuesto por marcas como Mugler y Onrushw23fh.