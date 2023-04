Mauricio Pinilla es acusado de adeudar más de $50 millones a extrabajadores de Bar Constitución

Una millonaria deuda con extrabajadores sería la que tendría Mauricio Pinilla, según publicó Jorge Orellana Reyes, quien se identificó como exgerente de Bar Constitución, centro nocturno que el exfutbolista revivió en el Barrio Bellavista el año 2016, pero cuyo negocio terminó en tribunales, consignó el medio Infama.

“Que me pague el estafador los 15 millones que le gané en la demanda por ser su gerente en Bar Constitución...se estafó al que le remodeló el local en 40 millones y nunca pagó el arriendo del local...”, escribió el trabajador en la cuenta de Instagram del medio LUN y posteriormente replicó en su cuenta personal.

“Siempre quise hacer esto y hoy lo hago porque es la pura y santa verdad. Saludos Pinogol9″, escribió junto al post.

Acusan a Pinilla de millonarias deudas

A esta denuncia, se sumaron otros reclamos contra el jugador, incluso por cifras mayores que estarían impagas.

“A mi este E S T A F A D O R tan querido por la gente que solo ve caras bonitas…. ME DEBE CASI 40 MILLONES DE PESOS , CUARENTA MILLONES DE PESOS, por concepto de no pagos realizados y le conozco más demandas que le han hecho varios a el y todos sus amigos . Si quieren saber más me puede escribir”, escribió otro usuario, desde la cuenta @lookandwalk.

“Cuanta verdad!!! A mi nunca me pago cuando trabaje en el bar!!”, dijo otra joven, desde la cuenta @camilittss

Dentro de las pruebas presentadas por Jorge Orellana, compartió en sus historias de Instagram un contrato de trabajo con el padre del jugador, Mauricio Ricardo Pinilla Ocaña.

Fue en julio del año 2016, cuando se informó la reapertura del Bar Constitución a la mano de Mauricio Pinilla. “A dos años del cierre del Bar Constitución, el popular club ubicado en pleno barrio Bellavista, vuelve a abrir sus puertas. Pero esta vez, viene de la mano del futbolista nacional Mauricio Pinilla, quien se unió a sus socios Julio Cereceda y Nicolás Pardo...tras una inversión de US$500 mil el jugador busca cambiar la mentalidad del entretenimiento en Chile”, publicaba la prensa eso años.