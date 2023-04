Roberto Cox empatiza y defiende a Paulina de Allende-Salazar: “He tenido mil lapsus de los que a veces ni siquiera me he dado cuenta”

Siguen las repercusiones del despido de Paulina de Allende-Salazar de Mega, luego de que en un despacho tratara de “paco” al fallecido carabinero, Daniel Palma. Esto a pesar de que ella ofreció disculpas de inmediato y el canal hiciera leer en vivo una declaración pública en “Mucho Gusto”.

Roberto Cox, en ya la popular dinámica de contestar preguntas de sus seguidores en Instagram, contestó sobre la consulta de una seguidora, respecto al despido de la colega de Mega.

LEE MÁS: Fernando Paulsen alza la voz y defiende a Paulina de Allende: trató a Mega de una “hipocresía enorme”

“Desmesurada, los que trabajamos en TV sabemos que el nerviosismo y adrenalina de una transmisión en vivo nos pueden jugar malas pasadas”, comenzó a precisar.

“Yo he tenido mil lapsus de los que a veces ni siquiera me he dado cuenta en el acto, creo que un pedido de disculpa era suficiente”, sentenció.