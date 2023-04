Un “sueldazo” es lo que pagará Shakira por una niñera; los requisitos que deben cumplir

Shakira ya está viviendo su nueva vida en Estados Unidos. Después de dejar su antigua morada en España, la cantante colombiana ha priorizado por un espacio lujoso, rodeado de buenos vecinos y con una educación de calidad pero lo único que le falta es una niñera.

Medios internacionales indicaron que la cafetera está en busca de una persona que colaborará con sus niños tomando en cuenta el rol de compañera y niñera. El pago sería mensual y tendría condiciones como la protección de privacidad e intimidad familiar.

Shakira está en la búsqueda de una niñera Getty Imágenes (Morena Brengola/Getty Images)

Respecto a la oferta laboral, en Mesa Caliente de Telemundo, se indicó que el primer escenario es el pago de 2400 dólares. Este valor también contempla los viáticos así como la oportunidad de vivir en la mansión junto a Shaki.

“La cantante no tiene ninguna preferencia en la nacionalidad de la niñera, pero la elegida no podrá hablar con la prensa y tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto”, agregaron en el citado programa.

A pesar de lo atractivo de la propuesta, el valor no estaría a la “altura” de lo que ofrece el mercado estadounidense.

Shakira ya lleva su vida en Miami Getty Imágenes (NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via)

“Al menos en Miami no te alcanza ni para un niño, imagínate ahora que son dos: Sasha y Milan. Yo sé que está tratando, a lo mejor, de reducir gastos… ellos estaban pagando alrededor de 21.000 euros anuales por el colegio americano en Barcelona por cada niño; es decir, 40.000 dólares solo en educación y quieres pagarle eso a una nana, no sé por qué será, pero en Miami no la vas a encontrar, querida Shakira”, indicó Aylín Mujica.

No contrataría a cualesquier persona

Para la también presentadora Verónica Bastos, la intérprete de Moscas en la Casa no estaría en la búsqueda de cualesquier persona. “Shakira tiene un grupo de trabajo que lo conforman gente de su casa y de mucha confianza y sobre todo familiares”, acotó.