“Al fin la Antonia hizo algo bueno”: aplauden escena entre Margarita y su sobrina en “La ley de Baltazar”

Este lunes en “La Ley de Baltazar” se pudo ver una emotiva escena entre Margarita (Amparo Noguera) y Antonia (Daniela Ramírez). La sobrina quiso hablar con su tía y ofrecerle disculpas por haber sido tan dura en cuanto a su relación con Baltazar.

“Tía, yo me equivoqué en pedirte que te alejaras de mi papá, no es justo”, dijo Antonia, quien en capítulos anteriores le hizo prometer a Margarita que no volvería a tener una relación amorosa con su papá.

Pero fue tan radical su cambio de opinión que le pidió a la exmonja que se la jugara por estar con Baltazar.

“No quiero que te preocupes por esto, tú lo hiciste por lealtad y amor a tu mamá, yo lo entendí así”, le dijo Margarita.

“Estoy segura de que mi mamá hoy querría que tú fueses feliz y que mi papá también lo fuese, tú te hiciste un lado para que mi mamá pudiese ser feliz”, le replicó Antonia.

Y entre lágrimas le dijo: “Tía, te quiero mucho y me haces mucha falta, te pido perdón por si fui muy dura contigo”.