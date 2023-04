“Amén. Francisco responde”: así es el controversial documental de Disney Plus que protagoniza el papa

Seguramente en los últimos días habrás visto pequeños clips en redes sociales, del papa Francisco, hablando sobre temas como el sexo, aborto, pedofilia, migraciones, racismo, entre otros. Todos forman parte del nuevo programa especial que estrenó Disney Plus, llamado ‘Amén. Francisco responde’.

El programa muestra al papa sentado frente a 10 jóvenes de todo el mundo, quienes les plantean sus inquietudes al Sumo Pontífice de manera clara y concisa.

El máximo representante de la iglesia católica se presentó como nunca antes lo había hecho, y se atreve a tocar temas, que pocas veces se le vio a un representante de la iglesia.

Detalles de ‘Amén. Francisco responde’

La producción española es dirigida por el reconocido periodista, Jordi Évole junto al productor Marius Sánchez, distribuida por Disney Plus y Star+.

“Nos pareció que confrontar al Papa con una serie de jóvenes que tenían visiones distintas a los dogmas de la iglesia, aunque la mayoría de ellos eran católicos, cristianos, nos parecía que eso podía dar un resultado que fuese interesante, sobre todo teniendo en cuenta el Papa que tenemos ahora, creíamos que era una ocasión unica de hacer algo así. Él ha hecho bandera de un enorme humanismo, de una enorme empatía y no sé si otro Papa estaría dispuesto a pasar por lo que ha pasado él en esta película”, dijo Jordi Évole al portal argentino Infobae.

Sobre las preguntas más importantes que respondió el papa se encuentra el de un joven quien le cuestiona su salario, a lo que el argentino dijo:

“No tengo sueldo, pero eso no me preocupa, porque sé también que donde vivo me dan de comer gratis. Cuando tengo que hacer un gasto más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a alguien que me ayude. El modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel o quizás un poquito más para abajo”.

En el documental las preguntas que se la hacen al pontífice son diversas y apelan a las historias personales de cada uno de los jóvenes, por eso se encuentran preguntas sobre el movimiento LGBT o el de trabajadoras sexuales.