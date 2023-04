Andrés Baile desclasificó noble gesto de Julia Vial cuando trabajaban en La Red: “Se la jugó por mí”

El periodista Andrés Baile desclasificó en el programa “Sígueme y te sigo” el noble gesto que tuvo la animadora Julia Vial, cuando trabajaban en La Red, señalando que ella puso su cargo a disposición cuando a él lo quisieron despedir del canal.

Fue mientras analizaban la renuncia de la periodista, tras 17 años en el canal ubicado en la calle Quilín, cuando el panelista de TV+ quiso destacar la solidaridad de la exconductora de “Hola Chile”.

“Es retalentosa, es súper querible. Yo trabajé cerca de dos años con ella haciendo Intrusos y es un amor de persona”, describía Baile, cuando quiso revelar la solidaria actitud y gran compañerismo que tuvo con él.

Baile agradeció gesto de Julia Vial

“Es primera vez que lo voy a contar en pantalla. Ella, es de las pocas personas que me ha defendido cuando me han querido echar y puso su cargo a disposición, porque encontraba injusto que me sacaran. Se la jugó por mí”, valoró.

De igual forma, confesó que su noble acción no generó mejores consecuencias para su futuro laboral ni evitó que lo despidieran, pero de eso no fue impedimento para que él agradeciera el gesto hasta el día de hoy.

“Igual no le fue bien, pero yo agradezco el gesto de ella...fue muy raro, porque llegó una persona que no me quería y me cortaron”, sentenció.

Fue hace una semana cunado la periodista anunció su renuncia, confesando que tenía sentimientos encontrados.

“Se cierra un ciclo después de 17 años (…) mezcla de sentimientos, pero confiada que se vienen cosas buenas”, manifestó la comunicadora al citado medio.

De acuerdo con la información publicada, Vial llegó a un acuerdo mutuo con La Red para terminar consensuadamente vínculo contractual.

La Red, señal privada atraviesa una dilatada crisis económica, la cual ha implicado que muchos de sus profesionales emigren a otros destinos.