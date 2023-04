Blanca Lewin reveló que estuvo a punto de compartir escena con Pedro Pascal en una película

La reconocida actriz Blanca Lewin reveló en una entrevista en el noticiero Hora 25 (NTV) conducido por Isabel Plant, que estuvo a punto de actuar junto a Pedro Pascal en una película en el pasado: “¿Tú sabes que una vez yo casi actúo con Pedro Pascal en una película?”, contó Lewin.

Sin embargo, en ese momento, Pedro Pascal no era tan conocido como lo es hoy en día, especialmente después de su gran éxito con la serie de HBO “The Last Of Us”, basada en un popular videojuego. Lewin recordó que había dudas sobre si fichar a Pascal, ya que no era una figura conocida en ese momento: “Pero nadie lo conocía, entonces como que no sabíamos”.

Finalmente, el director Christopher Cannucciari sugirió traer a un actor chileno de su entorno. “El director (Christopher Cannucciari) me dijo: ‘¿Por qué no traemos a un actor chileno como de tu entorno?’... y llamamos a Pablo Cerda”, explicó Blanca, y agregó a modo de consuelo: “Bien por Pablo Cerda, igual”.

Lewin mencionó que su hija, Marina, aún le reprocha esa decisión: “Mi hija me lo reprocha hasta el día de hoy, dice: ‘¿Por qué?, ¿por qué dijeron que no a Pedro Pascal?’ Pero no lo conocíamos”, concluyó la actriz.

