Coldplay mostrará la última gira mundial en los cines con su “Music Of The Spheres: Live River Plate”

El último trimestre del 2022, Coldplay visitó Sudamérica para cautivar con su imponente show a sus miles de seguidores, pero sin duda alguna, donde más impactó su presencia fue en Argentina, al generarse diez conciertos en el estadio Monumental, cancha del equipo de fútbol, River Plate.

La cantidad de eventos desarrollados entre finales de octubre y principio de noviembre, fueron récord absoluto en el país gaucho, destronando en el mismo escenario a las nueve presentaciones de Roger Waters por la gira The Wall Live, en el 2012.

Casi seis meses después todavía seguirá dando de qué hablar dicho momento histórico, ya que Coldplay decidió compartir dicha aventura sudamericana en todo el mundo y entre los días 19 y 23 de abril, el Music Of The Spheres: Live At River Play, se podrá apreciar en las salas de cine.

Detalles del Music Of The Spheres: Live At River Play

La gira Music Of The Spheres generó más de seis millones de entradas vendidas mundialmente, sin embargo, fueron muchos los seguidores de Coldplay los que por una u otra razón no asistieron, por ello, la película musical toma una gran importancia para quienes quieran aprovechar la oportunidad de pertenecer en otra faceta a la histórica gira.

Especialista indican que la misma producción se metió en el top de las más importantes e imponentes de la historia de la música y medios como The Guardian, la calificaron como “genuinamente impresionante”, así mismo, el New York Post como “una noche memorable” y el Glasgow Evening Times como “el espectáculo por excelencia del mundo”.

Coldplay Music Of The Spheres: Live At River Plate será el montaje final de la transmisión en vivo con sonido remezclado/remasterizado e impresionantes efectos visuales, capturados con 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación en 360°, todo a cargo del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy.

La película incluirá secuencias que no se mostraron durante la transmisión en directo y también incluirá un cortometraje exclusivo con el backstage, más entrevistas inéditas realizadas a la banda.