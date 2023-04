“Durmieron en la misma cama”: Daniela Aránguiz desclasificó enojo de Gissella Gallardo

La amistad entre Gissella Gallardo y Daniela Aránguiz habría llegado a su fin, según relató la panelista de “Zona de estrellas”, puesto que la exmujer de Mauricio Pinilla se habría molestado que hablaran de ella en el programa de farándula y pidió que no lo hicieran más. Pero, la ex de Jorge Valdivia hizo caso omiso y ahondó más en la polémica, consignó Página7.

“Gissella se enojó conmigo, y me retó el otro día, me dijo: ‘No hables de mí, porque a mí me da vergüenza que salga mi nombre en la prensa’”, sostuvo Aránguiz.

A raíz de ello evitó seguir mencionándola, puesto que le prometió que haría un esfuerzo, pero, como trabaja en un espacio de farándula...

“Le dije que iba a intentar no hacerlo, porque lamentablemente trabajo en esto”. Sin embargo, insistió en las palabras que había dicho anteriormente, donde criticó a Pinilla por confirmar su relación con Gala Caldirola y “jugar” a la vida familiar.

Aránguiz critica a Pinilla por “jugar” con Gissella

“Yo siento que si tú estás jugando con tu señora, con los sentimientos de ella, ten las cosas claras, termina de una vez por todas y no vuelvas más”, señaló.

Además, previamente había indicado que “yo tenía entendido que él les decía que no iba a oficializar nada”.

Por lo mismo, cuestionó que el jugador pasara el verano con su exmujer e incluso durmieran en la misma cama.

“No te vayas a meter a la casa de veraneo y pases la noche con ella, y todo el mundo se entere de que durmieron en la misma cama”, dijo.

Todo esto, luego que el fin de semana el exjugador decidiera terminar con los rumores y publicara a los cuatros vientos que se encuentra feliz de la vida junto a la exchica reality, de quien se especulaba tiempo atrás que tenían un romance.

Ambos compartieron fotos en sus respectivos Instagram, donde salían besándose.