El sorprendente sueldo que recibía Adamari López en “Hoy Día”

Por más de una década, Adamari López fue una de las figuras principales de Telemundo, estando al frente del programa “Hoy Día”, el matutino más importantes de la televisora, por lo que impresionó a muchos su despedida, de forma inesperada, pues ella se veía feliz en la emisión.

Cabe resaltar que se ha rumorado que fue un despido, provocado por los cambios impuestos en los últimos meses por Sandra Smester, aunque la artista emitió un comunicado, en el que afirmó que su salida se dio a común acuerdo.

¿Cuánto ganaba Adamari López en “Hoy Día”?

Durante la emisión del programa “Chisme no Like”, el conductor Javier Ceriani compartió detalles sobre la despedida de la también actriz y la cantidad que ganaba.

“Cuánto dinero ganaba y se los digo de muy buena fuente porque no voy a decir, pero una cucaracha vio ese contrato allá en Telemundo. Adamari López sueldo básico ganaba entienda que las cifras digo son al año y dividida por doce, ella ganaba al año la cifra de $640,000 dólares, más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales rozaba los $840,000 dólares, pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares”, expresó el periodista.

Además, se reveló que la artista se fue a México, para pasar sus primeros días sin trabajo, y despejarse un poco de Miami.

Así se despidió de “Hoy Día”

Luego de que se hizo oficial su salida del matutino, en redes sociales se compartió un video, en el que la actriz aseguraba que la decisión fue tomada por ambas partes, y agradecía a su público por todo estos años.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.