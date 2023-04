“Hoy no le importo a nadie”: Adriana Barrientos reveló su triste drama tras ser internada

“Ahora que estoy enferma me doy cuenta de lo importante que sería tener una pareja. Hoy no le importo a nadie. Por suerte hay unos pocos amigos y mi perrita”, con esas palabras llena de sentimientos tristones, Adriana Barrientos reveló en su cuenta de Instagram el drama personal que está viviendo, tras ser internada en la clínica por dolor de pecho, tos y fiebre.

Fue el domingo cuando comenzó a sentir fuertes malestares físico que la obligaron a ir a la urgencia de la Clínica Alemana donde, tras ser dada de alta, tuvo que regresar al día siguiente puesto que tenía sospechas de influenza.

Sin embargo, su mayor dolor, aparte de físico, también es emocional puesto que se dio cuenta que, a pesar de tener un millón de seguidores, se encuentra absolutamente sola y no tiene a nadie que la ayude en estos complicados momentos, al punto que prefiere seguir en la clínica.

Adriana Barrientos busca pololo

“Quiero que me dejen internada acá porque yo no puedo manejar esto. Yo vivo sola, no tengo quién me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprar medicamentos a través de las apps y no pude. No tengo quién me atienda”, señaló al medio LUN.

Si bien, destacó que ha recibido infinitas muestras de cariño de sus cercanos y compañeros de trabajo, se dio cuenta que le falta un pololo que la quiera y cuide 24/7.

“No me siento nada de acompañada... Hoy necesitaba un remedio que era para calmar un poco la tos que me recomendaron anoche a la la mañana, lo necesitaba urgente para estar más estable y no tan mareada... y no lo conseguí porque no tenia a nadie cerca...Todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño, lo que estoy diciendo es que no tengo una pareja y me siento en una soledad espantosa. No se pueden comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja”, sentenció.