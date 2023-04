“Los quiero todos”: Millie Bobby sorprende a sus seguidores al anunciar su matrimonio con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown sorprendió esta madrugada a sus más de 60 millones de seguidores de Instagram al anunciar en una publicación de la plataforma social que luego de casi años de relación amorosa contraerá matrimonio con su pareja, Jake Bongiovi.

El posteo, que a esta hora alcanza los 4,5 millones de “me gusta” y 31 mil comentarios, consideró una romántica foto en blanco y negro de la actriz y el artista, y un corto pero contundente mensaje. Todo, acompañado de una emocionada Millie mostrando el anillo de compromiso en su dedo anular derecho.

La confirmación de Millie Bobby Brown

“I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all (te he amado tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos)”, un fragmento de la canción “Lover”, de Taylor Swift, con el que la protagonista de las exitosas series “Stranger Things” y “Enola Holmes” oficializó su compromiso a sus 19 años.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmaron su matrimonio. Fuente: Instagram @milliebobbybrown.

La publicación de Brown no fue la única que ratificó el próximo matrimonio, ya que el hijo del cantante Jon Bon Jovi, de 20 años, también usó su cuenta oficial de Instagram para anunciar el compromiso a su poco más de un millón de seguidores, con un escueto y emotivo “Forever (para siempre)”.

Jake Bongiovi también confirmó su matrimonio con Millie Bobby Brown. Fuente: Instagram @jakebongiovi.

Si bien poco se sabe del enlace, más que la publicación que ambos realizaron en redes sociales, la relación de la pareja ha sido uno de los focos de interés para variados medios de espectáculos estadounidenses, como la revista Cosmopolitan, que reveló algunos detalles del amorío.

