Mauricio Israel en picada con Julia Vial: “Para que nunca más trapees el piso con alguien”

Mauricio Israel tenía una espinita atravesada con Julia Vial y decidió sacársela durante la emisión del programa “Sígueme y te sigo” cuando analizaban la renuncia de la periodista en La Red, tras 17 años trabajando en el canal donde conducía “Hola Chile”, junto a Eduardo de la Iglesia.

Esto, luego de una broma que realizó años atrás la comunicadora, respecto a las deudas del comentarista deportivo.

“Yo lamento mucho desde el punto humano lo que está viviendo. Es bueno también decir, lo digo con mucha altura de miras y respeto, estas cosas sirven como ejemplo de que la vida es una rueda, a veces uno está arriba y en otras abajo”, planteó.

Tras esto, el comentarista de “Círculo Central” desclasificó los comentarios que realizó Vial en el pasado, los cuales no fueron de su gusto.

Israel se lanzó contra Julia Vial

“Espero que Julia, y te lo digo mirándote a los ojos, que te sirva cuando vuelvas a estar arriba, ya que seguramente lo vas a conseguir, pues eres una tremenda profesional. No te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal, te deseo mucha suerte”, señaló.

Según explicó, “en un momento determinado hubo mucha gente que se subió a trenes que no tenía que subirse, opinaban sin saber. Cuando llegué de vuelta a La Red en 2008, me recibió en su programa en la mañana, y fue muy bueno, pero después…No sé si fue con sesgo de maldad, pasa mucho que cuando estás en un programa empiezan a basurear a alguien, fue otra persona, su compañero de trabajo a quien no conozco, él habló pestes de mí”, sostuvo en alusión a Eduardo de la Iglesia.

“Ella quiso contar una historia para sumarse a la conversación, la cual era falsa”, explicó respecto a la broma que le lanzó Vial de que le pagara el dinero que, supuestamente, le adeudaba al portero del canal, lo cual según Israel sería falso, falso.

“Cuando volví a La Red luego de muchos años, me encontré con el portero y me abrazó cariñosamente, me atendió de lo más bien”, remató.